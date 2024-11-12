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大陸公布專項債收購土地新政 盼緩解房企資金壓力

中央社／ 台北12日電
大陸地方政府缺錢，財政部預備重啟土地儲備專項債，自然資源部昨天先發布通知，提供接下來收購土地的操作指引。圖／路透
大陸地方政府缺錢，財政部預備重啟土地儲備專項債，自然資源部昨天先發布通知，提供接下來收購土地的操作指引。圖／路透

中國地方政府缺錢，財政部預備重啟土地儲備專項債，自然資源部昨天先發布通知，提供接下來收購土地的操作指引。此專項債的目的，是緩解地方政府和房地產開發企業的資金壓力。

中國自然資源部11日發布「關於運用地方政府專項債券資金收回收購存量閒置土地的通知」，強調應優先收回收購企業無力或無意願繼續開發、已供應未動工的住宅用地和商服用地。

同時，其他用途的土地，進入司法或破產拍賣、變賣程序的土地，因低效用地再開發或基礎設施建設等需要收回的土地，以及已動工地塊中規劃可分割暫未建設的部分，也可以納入收回收購範圍。

陸媒財聯社引述券商專家表示，運用專項債回收閒置土地、減少土地供應，有利於地產去庫存和穩房價，並讓房企能更專注在「保交樓」上。

由於房市低迷，地方政府近年土地出讓收入下滑，無力再出資收購土地。分析指出，土地儲備專項債有助於地方政府這方面的工作，並幫助前期拿地但無力開發的城市建設投資公司和房地產開發公司回籠資金，減輕債務壓力。

據民生證券最新統計，2024年前3季，全國土地市場表現比2023年同期繼續呈下滑趨勢，土地出讓金年減33%。

儘管提供了收購土地的操作細節，但「通知」也指出：運用政府專項債券資金收回收購閒置土地涉及部門多、利益協調難度大，各級自然資源主管部門要加強與發展改革、財政、司法、稅務等相關部門溝通協調。要嚴守土地政策紅線底線，妥善處理好土地債權債務關係，保障土地使用權人和抵押權人合法權益，防範廉政風險和道德風險。

債務 房地產

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