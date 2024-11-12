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受負面消息打擊…港股連日下跌 今再急挫580點

中央社／ 香港12日電
在多重負面消息打擊之下，香港股市連日來表現不振，今天再度急挫580點，全日成交總額為港幣2342億元（約新台幣9602億元），各類股票全面向下。圖／AI生成
在多重負面消息打擊之下，香港股市連日來表現不振，今天再度急挫580點，全日成交總額為港幣2342億元（約新台幣9602億元），各類股票全面向下。圖／AI生成

在多重負面消息打擊之下，香港股市連日來表現不振，今天再度急挫580點，全日成交總額為港幣2342億元（約新台幣9602億元），各類股票全面向下。

中國全國人大常委會8日公布多項落實救市措施，但市場反應不佳，恒生指數當天已下跌200餘點，昨天港股並未止跌，再下跌約300點。

港股今天開盤表現尚可，一度微升，但很快深度翻下，曾下度600餘點，最終收盤下跌580點或2.84%，報19846點，跌破了20000點關卡。

市場分析師大致認為，港股連日下跌的原因，包括人民幣貶值、市場對中國全國人大常委會公布的救市方案有點失望，以及「川普交易」（Trump trades）效應。

此外，新當選美國總統的川普近日委任的主要官員中，不少是反對中國的鷹派，投資者擔心他們上台後，川普政府將會強硬對付中國，對市場不利，因此紛紛出售股票，暫時採取觀望態度。

人大常委會 川普 港股

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