雙11落幕…天貓589個品牌「成交破億」刷新紀錄 小米第一拿到手軟

大陸電商消費節日雙11日前落幕，戰報陸續出爐。淘天集團數據指出，天貓雙11全周期589個品牌成交額破億，較去年同期增長46.5%，刷新歷史紀錄；大陸科技品牌小米雙11全渠道累計支付金額破人民幣319億元，創小米歷年大促新紀錄。分析認為歷經16年的天貓雙11擺脫過往狂歡，終究歸於尋常。

浙江在線引述淘天集團數據顯示，淘寶88VIP會員規模持續擴大，截至11月11日零時，88VIP會員下單人數比去年同期增長超50%；淘寶「百億超級補貼」訂單量超過1.5億，下單人次年增50%。

其中美妝品牌爆發增長，截至11月11日零時，破億品牌數達79個。而國貨品牌成長率依舊高位，經典國貨品牌雙妹實現近200%的增長，可麗金、林清軒、雛菊的天空等國貨品牌年增率超100%。

另一平台京東官微發布消息稱，截至11月11日23時59分，京東雙11購物用戶數年增超20%，京東採銷直播訂單量年增3.8倍，超17,000個品牌成交額年增長超5倍，超3萬個中小商家成交額年增超2倍。

小米堪稱今年雙11大贏家，今年累計銷售額突破去年雙11人民幣224億元的銷售額，也創下紀錄。小米董事長雷軍12日還發微博稱「感謝大家支持」。

小米手機、小米智能生態產品更是在各平台「拿第一拿到手軟」。從戰報可看到，小米在天貓包攬國產手機品牌累計銷量/銷額雙第一；在京東斬獲手機品牌銷量第一；在拼多多包攬國產手機品牌累計銷量/銷額雙第一；在抖音包攬手機店鋪榜、國產手機品牌榜累計銷量/銷額雙第一；在快手包攬國產手機品牌自播銷量/銷額雙第一。

近期有許多聲音認為大陸雙11已不如以往熱鬧，因為取消了直播、晚會等活動內容，認為這是一個體感明顯「靜悄悄」的雙11。有觀點認為因大陸消費力下降導致冷清，不過21世紀經濟報導引述業內分析認為，今年呈現出新的趨勢，包括品質化、常態化和破壁化，並認為未來加大AI投入、布局海外將是電商發力的重要方向。