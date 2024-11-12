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飛行汽車來了！小鵬陸地航母全球首飛開放預訂 全程採自動駕駛
在低空經濟浪潮下，大陸造車新勢力小鵬涉足飛天汽車，旗下公司小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」飛行器12日在珠海進行全球公開首飛，全程採用自動駕駛，並於同日開啟先飛預訂通道。
財聯社報導，小鵬匯天分體式飛行汽車「陸地航母」飛行器在12日14時30分進場珠海蓮洲機場，14時38分起飛，首次展示「低空直線加速」、「螺旋上升」、「勻速降高」和「精準降落」四大飛行科目。
小鵬匯天方面表示，目前小鵬匯天飛行汽車智造基地已在建設中，這是全球首個利用現代化流水線進行大規模量產的飛行汽車工廠，將用於生產分體式飛行汽車「陸地航母」的飛行器部分，規劃年產能1萬台，計劃明年第三季竣工，飛行汽車將在2026年量產交付。
小鵬汽車CEO何小鵬6日在發布會上公布小鵬匯天飛行汽車的最新進展及部分參數。他說，小鵬匯天飛行汽車支持「5分鐘上手、3小時出師」（只需5分鐘就能操作，3小時就可以成為高手）。
IT之家報導，「陸地航母」分為陸行體和飛行體兩部分，飛行體為電動六軸六槳構型的航空器，機身主體結構和槳葉採用碳纖維材料，兼顧高強度和輕量化，270°全景座艙為用戶提供開闊的飛行視野。
此外，「陸地航母」的飛行體支持手動和自動兩種駕駛模式。小鵬匯天首創單桿操縱系統，即使零基礎用戶也能輕鬆掌握飛行技能。自動駕駛模式下，可實現一鍵起飛及降落、自動航線規劃及自動飛行，且具備多維智能空中感知避障輔助、降落視野輔助等功能。
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