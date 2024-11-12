韓家宸：林禮宏違法接管恒泰豐 將採必要法律手段

經營北京鼎泰豐的恒泰豐董事長林禮宏今天指控前董事長韓家宸擅自移轉恒泰豐旗下資產，韓家宸發出聲明表示，林禮宏自稱恒泰豐董事長，在未經過權力機關認定或司法機關合法手續，已對恒泰豐進入正常清算、註銷法定流程造成嚴重干擾與不當侵害。

此外，針對林禮宏指控，有5家北京鼎泰豐原址改新餐廳，甚至照抄鼎泰豐，已經涉嫌刑法背信罪嫌，韓家宸聲明中表示，鼎泰豐已於8月26日公告終止授權，如果「有人山寨鼎泰豐，也與北京恆泰豐無關，應由鼎泰豐自己處理。」

韓家宸今天以北京恒泰豐餐飲有限公司為名義發出聲明，指出北京恒泰豐是多方投資人通過巨人公司投資設立的公司，現任董事均為多方投資人設立時委派及確認。

聲明表示，近期林禮宏自稱為巨人公司唯一董事、北京恆泰豐董事長，在沒有提供權力機關認定或司法機關確權的合法手續，提供法定證明的前提下，擅自宣稱撤換北京恒泰豐全體董事、監事及高管，也擅自進入北京恆泰豐辦公場所試圖「接管」。

聲明中指出，巨人公司個別人員在未經過投資人合法授權的情況下，對外散布針對北京恒泰豐不實謠言，嚴重損害北京恒泰豐及其投資人的合法權益，也損害公司聲譽和社會形象。

聲明中表示，此行為違反北京恒泰豐注冊所在地的法律法規，已構成對北京恒泰豐經營期限屆滿後進入正常清算，註銷法定流程的嚴重干擾與不當侵害，林禮宏應立即停止一切對北京恒泰豐違法與不當「接管」行為，北京恒泰豐將採取必要法律手段，以維護公司合法權益。