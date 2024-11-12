陸Q3平板電腦市場 華為續稱王 拉開與蘋果的差距

國際調研機構IDC最新數據顯示，今年第三季大陸平板電腦市場出貨量為768萬台，年增9.3%，連續三季保持出貨量正增長。其中華為、蘋果持續佔據前兩位，市佔率從第二季的28.4%和28.0%，差距拉大至36.7%和26.2%，顯示華為市佔率正遠超蘋果iPad。

IDC數據顯示，大陸平板電腦消費市場年增9.6%，伴隨換機周期到來和廠商布局深化，消費需求逐步回暖，今年前三季出貨量呈現連續穩定增長態勢；而商用市場出貨量年增6.3%，其中渠道備貨對增長的貢獻不容忽視，本季實際行業需求落地並未如此樂觀，渠道庫存的增加也將對後續出貨產生一定壓力。

IDC中國高級分析師劉雲表示，第三季中國平板電腦市場出貨量繼續保持年增率，得益於一系列促銷補貼及中低價位段產品的有效補充，市場平均單價較上期下降3.2%，有效激發了消費需求的釋放。

從排名來看，三至五位則分別由大陸廠商包辦，分別是小米、榮耀與聯想，第3季市場份額分別為11.3%、7.3%與6.8%。

排名第一的華為在多個價位段進行了產品迭代，其中新款 MatePad Pro 和 MatePad Air 在中高價位段進一步強化華為的軟硬體能力，MatePad SE 11 則成功承接千元級市場用戶；排名第二的蘋果面對大陸國產品牌的激烈競爭和自身產品價格高昂導致的銷售壓力，加之上季渠道庫存影響，蘋果第3季出貨量年增率繼續下滑。

整體而言，華為在今年第3季中國平板電腦市場份額年增8.7%，而蘋果則年減7.4%，呈現此消彼長狀態。

如果放眼全球市場，據IDC全球季報告觀察，第3季前五名分別是蘋果、三星、亞馬遜、華為和聯想。