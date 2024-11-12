中國失業率高 上海復旦教授建議年輕人「啃老」3年

上海復旦大學中文系教授梁永安日前在一場秋季人才招聘會上表示，建議有條件的年輕人，大學畢業後「啃老」3年。此番言論在現今的中國社會環境引起爭議。

陸媒澎湃新聞報導，梁永安說，「啃老」就是年輕人想尋找自己的人生道路，建議家長在孩子大學畢業後，不要讓他們急著找工作，給點錢讓年輕人到外面去走一走。最起碼「啃老」3年，給他們探索世界的機會，再回去生活，體驗是完全不一樣的。

梁永安解釋，「啃老」並非不勞而獲、消極躺平，而是重要的自我探索過程。在不少人看來，「啃老」一說推翻了傳統社會時鐘，但是他希望年輕人能夠意識到，目前的工作選擇空間只是被前一代人建構出來的，這個世界上除了既有的社會分工體系外，還有很多工作選擇的「空白」。

不過，他仍指出，「啃老」需要綜合看家庭經濟能力，以及年輕人的未來規劃意識與心理成熟度。如果家庭的經濟條件不適合支持孩子自由探索，更迫切需要獲得收入，這種情況下，他也會建議年輕人先找工作，在工作過程中展開自我探索。

梁永安的「啃老論」引起了中國輿論譁然，對於這一言論明顯不買單。有中國網友說，自己出生於農村，回家啃不到老，還得做農活，得不償失。也有論者說，這是轉移社會矛盾的專家，方案叫「矛盾不出家門」，年輕人大學畢業找不到工作本來是社會問題，但卻巧妙地用「啃老」讓年輕人找自己爸媽要錢，將社會問題變成家庭內部問題。

中國青年失業率居高不下，根據最新的9月份失業率數據，16至24歲不包含在校生的全國城鎮失業率為17.6%，比8月下降1.2個百分點，但仍為今年以來第2高。