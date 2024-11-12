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影／北京鼎泰豐大股東 控韓家宸侵吞資產開山寨版

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
北京恒泰豐新任董事長林禮宏（左二）今天與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影
北京恒泰豐新任董事長林禮宏（左二）今天與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影

北京鼎泰豐經營權爆發爭議後，大股東北京恒泰豐選出新任董事長林禮宏，林禮宏今天與律師團指控前董事長韓家宸、北京恒泰豐前總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒等三人，公然在大陸大搞山寨版「鼎泰豐」，知法犯法侵吞公司資產。

林禮宏表示，韓家宸將大陸華北的5家鼎泰豐直接改為韓家宴，隨後又改為劉家宴，其中裝潢、廚具設備、工作人員及員工制服都未改，所販賣商品的菜色有80%抄襲鼎泰豐，也就是說，北京鼎泰豐的SKP店花費數百萬人民幣裝修、百萬人民幣以上的餐廚設備、熟練的員工以及完整鼎泰豐的產品配方都是無償取得。

北京恒泰豐委任律師徐履冰表示，在恒泰豐改選董事後，韓家宸不配合赴北京進行交接，導致北京恒泰豐的代表人遲不能變更，只能依照大陸法律審理解決，但預計需要時間可能仍需要1~2年才會有結果。

北京恒泰豐新任董事長林禮宏（中）今天與公司股東及律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影
北京恒泰豐新任董事長林禮宏（中）今天與公司股東及律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影
北京恒泰豐新任董事長林禮宏今天與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影
北京恒泰豐新任董事長林禮宏今天與律師團指控前董事長韓家宸，知法犯法侵吞公司資產。記者潘俊宏／攝影

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