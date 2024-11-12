聽新聞
0:00 / 0:00
影／北京鼎泰豐大股東 控韓家宸侵吞資產開山寨版
北京鼎泰豐經營權爆發爭議後，大股東北京恒泰豐選出新任董事長林禮宏，林禮宏今天與律師團指控前董事長韓家宸、北京恒泰豐前總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒等三人，公然在大陸大搞山寨版「鼎泰豐」，知法犯法侵吞公司資產。
林禮宏表示，韓家宸將大陸華北的5家鼎泰豐直接改為韓家宴，隨後又改為劉家宴，其中裝潢、廚具設備、工作人員及員工制服都未改，所販賣商品的菜色有80%抄襲鼎泰豐，也就是說，北京鼎泰豐的SKP店花費數百萬人民幣裝修、百萬人民幣以上的餐廚設備、熟練的員工以及完整鼎泰豐的產品配方都是無償取得。
北京恒泰豐委任律師徐履冰表示，在恒泰豐改選董事後，韓家宸不配合赴北京進行交接，導致北京恒泰豐的代表人遲不能變更，只能依照大陸法律審理解決，但預計需要時間可能仍需要1~2年才會有結果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言