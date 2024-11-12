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華北鼎泰豐經營權糾紛再起 新董座控山寨版鼎泰豐出現

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
華北鼎泰豐經營權糾紛再起，新董座控山寨版鼎泰豐出現。（圖／截自北京恒泰豐餐飲公司新聞稿）
華北鼎泰豐經營權糾紛再起，新董座控山寨版鼎泰豐出現。（圖／截自北京恒泰豐餐飲公司新聞稿）

華北鼎泰豐經營權之爭又有新進展，北京恒泰豐餐飲公司新任董事長林禮宏12日提供蒐證影片，並透過親聞稿表示，大成副董事長韓家宸、前北京恒泰豐總經理楊炳坤、高奇公司大股東利旭恒等三人，公然在大陸大搞山寨版「鼎泰豐」，是五鬼搬運，赤裸裸地侵吞公司資產

新聞稿指出，今年10月才成立的高奇公司與北京SKP公司簽約，在今年11月7日以「劉家宴」品牌在鼎泰豐SKP分店的原址正式營業。恒泰豐餐飲公司新任董事長林禮宏為了解中國華北14鼎泰豐分店的現狀，上周和律師扮演「秘密客」前往實地勘查。

赫然發現所賣菜品，除少數外，將近80%都完全抄襲原址營業的北京鼎泰豐餐飲店！最誇張的是，包括裝潢、廚具設備、工作人員外，連員工的制服都沒有變。可以說是一樣不少，全套搬走！

新聞稿提到，林禮宏和律師立即尋址找到高奇公司大股東利旭恒本人，詢問他是怎麼取得北京恒泰豐在SKP的北京店？他支支吾吾地未做回應。對於是什麼價格取得的？他則回答道：「他幫北京恒泰豐省了拆遷費。」

新聞稿指出，言下之意是並沒有支付北京恒泰豐任何費用。北京鼎泰豐的SKP店花費人民幣數百萬裝修，餐廚設備至少也在人民幣百萬元以上，加上熟練的員工、完整鼎泰豐的產品配方，居然完全無償取得。

新聞稿表示，利旭恒長期是韓家宸主導北京鼎泰豐時代的裝修商，能以令人不可思議的優惠條件取得北京鼎泰豐的SKP店，不難想像幕後的黑手就是韓家宸！韓家宸這種作為就是赤裸裸地侵吞北京恒泰豐資產的五鬼搬運手法。更有甚者，西安SKP的鼎泰豐店也接著以劉家宴品牌在11月8日開始營運。

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