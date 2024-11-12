林毅夫：陸新3樣領先產業 要防被換道超車

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日在第七屆中國企業論壇上詳解企業新質生產力的培育路徑。他將中國國內產業分五種類型：追趕型產業、領先型產業、轉進型產業、新興型產業和戰略型產業，並提出每種產業不同的創新發展之路。

中新社報導，對於追趕型產業，林毅夫表示，企業可以用引進、消化、吸收作為再創新的方式。如果已與世界前沿水平接近或遭遇外國的技術封鎖，企業則可以立足自身或者聯合其他企業進行協同創新。

對於家電、造船、高鐵以及「新三樣」（電動載人汽車、太陽能電池和鋰電池）等領先型產業，林毅夫認為，這些企業技術大多已在世界領先，要繼續研發新產品、新技術，同時也要關注科技革命、業態革命，防止被「換道超車」。

轉進型產業是指過去中國曾經擁有優勢、引領全球的產業，通常是傳統產業中的勞動密集型產業，但現在隨著工資水平上漲，面臨成本優勢減退等問題。這類企業一方面可以布局「微笑曲線」的頂端，發展品牌、利用科技賦能發展新產品；另一方面，在銷售端，可利用社交媒體、大數據進行渠道創新。加工部分則可利用大數據、人工智能、機器換人、自動化等技術，提高生產力水平，或轉移到工資水平較低的中西部等地區。

第四類是新興產業和未來產業。在這方面，中國與發達國家站同一起跑線，但中國有人才多、大規模國內市場及硬件配套全三大優勢。

第五類是戰略型產業。這類產業往往研發周期長、資金投入大，且不具比較優勢。林毅夫表示，這類產業發展可以利用新型舉國體制，由企業做龍頭，整合國內的科研力量以及相關企業配套，在國家支持下取得突破。