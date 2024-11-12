烏拉圭牛肉 進博會全勤生

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
被譽為進博會「全勤生」的烏拉圭肉類展台，在第七屆進博會期間提供牛肉品嘗試吃活動。（新華社）
被譽為進博會「全勤生」的烏拉圭肉類展台，在第七屆進博會期間提供牛肉品嘗試吃活動。（新華社）

烏拉圭國家肉類協會是連續七屆參展進博會，被譽為少數的「全勤生」之一。該協會亞洲區總經理蔡佳欣說，進博會是一個可以接觸到優質資源的平台，對發展中國家企業來說尤為重要。烏拉圭工廠可以在這裡和優質、可靠且有實力的進口商取得聯繫，然後建立關係並進行穩定合作，也可以接觸到多種供應商，減少中間環節，讓烏拉圭優質肉類直達消費者餐桌。

中新社報導，中國大陸是牛肉進口大國，烏拉圭是中國的主要牛肉進口國之一。據烏拉圭駐華大使館介紹，今年5月，烏拉圭多家肉廠牛肚獲准輸華，這使得該國成為繼美國和紐西蘭之後第三個獲准向中國出口牛肚的國家。烏拉圭駐華大使館表示，這是該國在中國市場取得的重要進展，標誌著烏中兩國貿易合作進一步加深。

蔡佳欣表示，烏拉圭牛肉美味的祕訣在於該國的飼養方式與法律保障。烏拉圭80%的土地用於畜牧業生產，採用天然的散養草飼方式，所以肉類健康綠色。同時，烏拉圭相關法律保障了所有牛從出生起就攜帶智能耳標芯片，可以追溯牛的一生，從而保證了整個生產體系的健康安全。法律還禁止在牛的飼養過程中使用抗生素、生長激素和動物蛋白，這也極大地保證了肉類食品的安全問題。 

大使館 法律 烏拉圭

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