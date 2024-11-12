陸進博會 意向成交金額800億美元

第七屆進博會閉幕新聞通氣會10日在國家會展中心（上海）舉行，據中國國際進口博覽局副局長吳政平透露，本屆進博會按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0%。

中新社報導，吳政平介紹，本屆進博會企業展繼續保持36萬平方米的超大規模，共有129個國家和地區的3496家企業參展，186家企業和機構成為七屆「全勤生」，充分體現全球企業對中國經濟發展的信心和中國超大規模市場的吸引力。

第七屆進博會有來自104個共建一帶一路國家的1585家企業、13個「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）國家的1106家企業、35個最不發達國家的132家企業參展。來自美國、日本、德國、法國、英國等國參展企業的參展規模繼續領跑。

本屆進博會專業觀眾規模更大，39個政府交易團和4行業交易團組織註冊專業觀眾逾43萬，同比增長4%。貿易投資對接會舉辦近50場貿易和投資促進活動，網路供應及採購大廳和數位進博平台發布1.2萬則採購需求，協助供需雙方預先對接。

今年，跨國企業帶來450項新產品、新技術、新服務首發首展，包括100多項全球首發、40項亞洲首展、200多項中國首秀，積極助力「首發經濟」，激發消費新動能。