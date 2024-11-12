官方化債政策…陸港股不領情

大陸官方上周五收盤後宣布人民幣10兆元（約新台幣45兆元）化債政策後，市場似乎並不買帳。大陸A股昨（11）日在政策公布首個交易日，表現仍未如9月底般出現慶祝行情，早盤時一度出現大跌，上證指數收盤小漲0.51%，並拖累港股走跌，收在2萬426點下跌301點，跌幅1.4%。

據鳳凰網財經消息，在大陸官方刺激新政發布後的首個交易日，大陸A股三大股指11日開低， 上證指數開盤下跌0.58%，盤中甚至一度下跌近1%，延續至午盤才終於止跌回升。

截至當日收盤，A股三大指數集體上漲，上證指數漲0.51%，收在3,470點、深證成指漲2.03%，創業板指漲3.05%，全市超過3,900檔個股收紅。而滬深兩市全天成交額雖較上個交易日縮量人民幣1,738億元，但仍達人民幣2.5兆元。然而，值得注意的是，相較於9月底的A股飆漲情形，此次陸股未出現如上次一樣的慶祝行情，當時，上證指數一度從2,700多點向上攻到3,600點大關。

而港股部分，昨日恒指開低下跌470點，早盤曾跌最多576點，一度最低來到2萬151點，午後跌幅收窄，最終收跌301點或1.4%，收2萬426點。恒生科技指數跌16點或0.4%，收4,651點。全日成交總額為2,043億港元。

大陸全國人大常委會議8日閉幕，並宣布增加地方政府債務限額人民幣6兆元，並在未來五年從新增地方政府專項債券中安排共計人民幣4兆元，總共增加地方化債資源人民幣10兆元。

星島日報引述富途證券香港首席策略師陸秉鈞分析，人大會議記者會欠缺驚喜，市場期待更進一步的刺激政策卻落空，這將限制港股中短期上升空間。