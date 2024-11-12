順豐赴港交所上市 過關

大陸快遞龍頭順豐控股通過港交所上市聆訊，上市日期待定。如果順利上市，以集資額15億美元（約新台幣480億元）計算，順豐可能成為香港市場第二大新股IPO案，僅次於9月上市的大陸家電業者美的集團。

彭博報導，根據取得的交易文件，順豐控股將於11日開始評估投資者對其香港上市的興趣。

順豐的聯席保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。綜合此前訊息，本次順豐在香港IPO目標集資額為10至15億美元，目前港股集資額最大的美的集團集資額最多近35億美元。

順豐去年8月首次向香港聯交所遞表，至今年2月失效，5月底完成境外上市備案。順豐6月再遞表申請上市，於9月披露上市委員會已審閱其IPO申請，但時隔近兩個月才正式通過聆訊。

值得注意的是，順豐在10月初宣布大手筆分紅計畫，不但擬實施人民幣19.2億元的中期分紅計劃，更準備對A股股東實施一次性特別現金分紅約人民幣48億元，兩者合共發出人民幣67億元。

據招股書文件內容，順豐擬募資用於加強國際及跨境物流能力、提升及優化中國物流網絡及服務、研發先進技術及數位化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措，及用作營運資金及一般企業用途等。

順豐控股董事長兼CEO王衛曾在2023年8月的股東大會上表示：「儘管我們之前也有一些投資，但是我認為還遠遠不夠，如果公司能在港股上市，機會會更多，所以這是必須的。」