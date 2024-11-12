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大陸新增貸款 不如預期

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸10月新增貸款為人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），明顯不如預期。 （美聯社）
大陸10月新增貸款為人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），明顯不如預期。 （美聯社）

中國人民銀行昨（11）日公布，今年前十月新增貸款人民幣16.52兆元。按此計算，10月新增貸款為人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），此外，10月社融增量人民幣1.4兆元，雙雙不如預期，顯示大陸社會10月投資活動仍處於低迷狀態。

人行昨天公布10月多項金融數據，這是大陸官方在9月底公布一系列經濟刺激措施後，首個月度數金融數據，雖然法人機構先前預期在傳統信貸淡季下，10月數據增速會放緩，但人行公布的金融數據比外界預測數據都低。

不過，金融數據中的流通中貨幣持續增長，10月底，廣義貨幣（M2）餘額人民幣309.71兆元，年增7.5%，M2增速連續兩個月回升。狹義貨幣（M1）餘額人民幣63.34兆元，跌6.1%，跌幅收窄；流通中貨幣（M0）餘額12.24兆元，年增12.8%。

M2增速繼續回升，體現出穩增長力度明顯加大。市場專家分析，M2企穩回升主要有三方面原因：一是債市和理財資金開始向存款回流。二是銀行向證券、基金等非銀行業金融機構的融資增加。三是財政支出加快，財政存款更多轉化為企業存款。

在社會融資規模部分，前十月社會融資規模增量累計為人民幣27.06兆元，較去年同期少人民幣4.13兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.69兆元，按年少增4.32兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2,773億元，按年多減1,559億元。

在人民幣存款部份，前十個月人民幣存款增加17.22兆元。其中，住戶存款增加11.28萬億元，非金融企業存款減少2.84兆元，財政性存款增加1.32兆元，非銀行業金融機構存款增加5.58兆元。10月底，人民幣存款餘額301.48兆元，按年增長7%。

光大證券此前分析，924一攬子支持性政策陸續發布，經濟活動有望企穩回升，但同時考慮到前期政策落地需要時間，臨近年底備戰明年「開門紅」訴求更強，信用活動自身具有季節性放緩的要求。兩種力量將共同影響第4季的信貸和社融增長，並預計10月新增貸款規模約人民幣6,000億元。

澎湃新聞先前引述多家機構分析，隨著年初預算範圍的政府債發行進入尾聲，加上10月是傳統上的信貸小月，綜合多家機構的預測，10月信貸增速或出現回落，社融年增率也將減少增加。

人民幣 實體經濟 餘額

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