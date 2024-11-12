鴻蒙智行 交車突破50萬輛

華為智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，鴻蒙智行正式發布一周年，累計交付突破50萬輛，並取得造車新勢力銷售冠軍、人民幣50萬元（約新台幣225萬元）以上車型銷售冠軍的雙冠王。

IT之家報導，此外他還對賽力斯、奇瑞、北汽、江淮和各位合作夥伴，以及廣大用戶表達感謝。

鴻蒙智行官方宣布，將於11月15日舉辦的廣州國際車展上，以全新產品陣容亮相，進一步壯大產品家族。

據余承東此前透露，華為與江淮合作的高階品牌「尊界」首款車型，將在廣州車展上首次公開亮相，預計新車於2025年初正式上市。

新車定位為人民幣百萬級超高階市場，要挑戰邁巴赫和勞斯萊斯等豪華汽車品牌。尊界首款車型將為MPV，正處整車驗證階段，規劃年產能達3.5萬輛。

易車網報導，華為終端BG智選車業務部總裁汪嚴旻表示，購買鴻蒙智行的車，其實是在購買華為的創新力，以及華為的執行力和對供應鏈的管控能力，且鴻蒙智行不管哪一「界」的產品，都秉承了高品質要求，因為消費者第一要求是高品質，第二要求是技術領先。