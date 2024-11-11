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雙11 阿里騰訊共享支付系統改寫競爭格局

中央社／ 台北11日電

中國「雙11」購物節進入第16個年頭，今年最大亮點不再是價格優惠，而是阿里巴巴與騰訊等電商巨頭打破了多年的「高牆」，共享支付系統，改寫競爭格局。

港媒01今天報導，這次「雙11」期間，淘寶購物平台首次接入微信支付，而京東也將支持支付寶付款，淘寶天貓更接入京東物流，擴大用戶的選擇權與便利性。

中國業界普遍認為，這次「破冰」象徵著平台間互相封鎖用戶的時代告一段落，共享資源與合作發展將成為未來主要趨勢。

據分析，今年「雙11」可能成為中國電商、乃至整個網路產業的分水嶺，未來市場競爭將聚焦產品品質、價格優勢與服務體驗等核心要素，而不再只是價格戰。

報導引述業者指出，中國電商產業的既有壁壘正逐漸打破，未來產業規則將迎來新變化。直播電商市場成長速度未來幾年將放緩，整體產業步入穩定成長與精細化發展的新階段。

另有分析表示，中國電商平台如今不再是單純競爭，而是更加務實借助彼此優勢來補足發展需求。平台間的「拆牆」措施表現在三方面：一是回歸促銷的初衷，讓消費者受惠；二是應用人工智慧技術提升服務體驗；三是支撐製造業與研發，促進產業鏈的智慧化與韌性發展。

報導指出，這一系列動向顯示「互聯互通」不僅是平台間的重大調整，也將深刻影響消費者的網購體驗。隨著中國電商競爭進一步集中在服務與產品品質，市場格局將進入新的發展階段。

淘寶 雙11 電商

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