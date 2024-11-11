陸今年貿易順差料近1兆美元新高 恐將激怒川普

彭博報導，中國大陸今年全年的貿易順差可能寫下新高的近1兆美元紀錄，這不僅加劇了全球商務失衡，日益使大陸與全球一些大型經濟體發生衝突，也可能激怒美國總統當選人川普。

大陸官方上7日公布數據，今年前十個月的貨物貿易順差升至7,850億美元，創下同一時期有史以來的最高水平，年增幅度近16%。根據彭博計算，如果大陸的貿易順差繼續以今年迄今的速度擴大，全年貿易順差將達到接近1兆美元（約新台幣32.3兆元）。

報導指出，大陸已更依賴出口來彌補國內需求的疲軟。美國外交關係委員會高級研究員塞瑟（Brad Setser）在社交媒體「X」上分析，在大陸出口價格仍在下降的情況下，出口量大幅增長。他認為，大陸整體經濟再次依靠出口增長。

然而，貿易日益失衡的局面引起了越來越多國家的抵制。川普新政府也可能會對大陸徵收關稅，從而減少大陸對美出口。從南美洲到歐洲，一些國家都提高了對鋼鐵和電動車等大陸商品的關稅壁壘。

今年迄今為止，大陸對美國的貿易順差比去年同期增長了4.4%，與歐盟的貿易順差增9.6%，與東協十國的貿易順差則擴增近36%。大陸與許多其他國家的失衡也在加劇。目前，大陸向近170個國家和經濟體出口的商品，多於從這些國家和經濟體購買的商品，為2021年以來的最高水平。

報導指出，一場貨幣戰爭也可能正在醞釀之中。人民幣貶值將使大陸出口產品變得更便宜，並可能進一步擴大對印度的順差，今年迄今已達到850億美元，比2023年高出3%，是五年前的兩倍多。印度央行表示，如果大陸允許人民幣貶值以對抗美國關稅，印度央行也準備讓盧比貶值。