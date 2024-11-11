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新財政政策未激勵市場 中國大陸股市表現冷靜沒大漲

中央社／ 上海11日電
中國大陸宣布財政刺激新政後首個交易日，A股3大指數雖然收漲，然而整體漲幅並不如9月下旬因為發布房地產新政時而上演的慶祝行情。（中新社）
中國大陸宣布財政刺激新政後首個交易日，A股3大指數雖然收漲，然而整體漲幅並不如9月下旬因為發布房地產新政時而上演的慶祝行情。（中新社）

中國大陸宣布財政刺激新政後首個交易日，A股3大指數雖然收漲，然而整體漲幅並不如9月下旬因為發布房地產新政時而上演的慶祝行情。

第14屆全國人大常委會第12次會議8日通過國務院議案，增加人民幣6兆元（下同，約新台幣27兆元）地方政府債務限額置換存量隱性債務。同時，從2024年起，連續5年每年在新增地方政府專項債券安排8000億元補充政府性基金財力，專用於化債。整體規模達10兆元。

在政策發布後的首個交易日，中國A股3大指數並未上演慶祝行情，其中上證指數在早盤時甚至一度走跌，直到午盤才止跌回升。

截至今天收盤，3大指數集體上漲，上證指數漲0.51%，收在3470.07點、深證成指漲2.03%，創業板指漲3.05%。整體市場超過3900檔個股上漲；滬深兩市全天成交額達2.5兆元。

相較於9月下旬受到新政刺激而狂飆的情形，這次股市表現相對冷靜許多。

今年9月下旬，中國人民銀行（中國央行）宣布，近期將調降存款準備率和存貸款利率，是睽違9年後再度同時執行雙降政策。此外，也將創設新的貨幣政策工具，支持股票市場穩定發展。

受到經濟政策的利多消息鼓舞之下，中國3大指數連漲數日，其中上證指數更從2700多點一路向上狂奔，一度攻上3600點大關。這樣的樂觀情緒也帶動了投資意願，吸引了不少新股民進場。

近期上證指數則是維持在3400點上下震動，並未有明顯且劇烈的起伏。

中國人民銀行 債務 指數

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