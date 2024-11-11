陸對歐盟白蘭地課徵反傾銷關稅 15日起也可出具保函

大陸商務部自10月11日起，對進口原產於歐盟相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，稅率為30.6%至39%，措施實施一個月後，大陸商務部11日宣布，決定在繳交現金保證金外，新增保函作為擔保形式。

大陸商務部11日發布「關於對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施的補充公告」指出，8月29日，商務部初步認定原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，大陸國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。

補充公告表示，根據反傾銷條例規定，調查機關決定「以保證金或保函的形式」實施臨時反傾銷措施，自11月15日起實施。

大陸商務部10月8日便曾發布「關於對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施的公告」，並公布對歐盟相關白蘭地以保證金形式，徵收30.6%至39%的暫時反傾銷稅。與上次公告不同之處在於，本次補充公告增加了以「保函」作為擔保形式。

公開資料顯示，所謂海關保函是應申請人要求向海關出具的，保證申請人履行繳納關稅義務的書面文件。這可以減少資金占壓，加快通關速度，減少因臨時入境物品辦理退稅手續的繁瑣。當大陸銀行提出為企業向海關出具關稅保函，擔保企業先行通關，日後按照規定繳納關稅，從而滿足了企業先通關、後繳稅的需求。

白蘭地主要產區為法國、荷蘭、西班牙與葡萄牙等地。由於法國支持對大陸電動汽車徵收關稅，因此被視為北京當局調查白蘭地的目標。去年，法國白蘭地占大陸白蘭地進口量的99%。

目前中歐仍在就大陸電動車關稅解決方案進行談判協商。

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