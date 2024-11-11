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中國10月CPI年增不如預期 通貨緊縮壓力仍在

中央社／ 上海11日電

中國國家統計局10日公布10月份消費者物價指數（CPI）年增0.3%、生產者物價指數（PPI）年減2.9%，均低於市場預期。分析指出，這樣的數據顯示儘管發布了刺激政策，中國政府仍面對通貨緊縮的壓力。

華爾街日報報導，在連續數月發布較為溫和的政策之後，中國政府於9月下旬開始採取更強而有力的措施，以刺激經濟成長。隨後中國的經濟出現了一些回穩的跡象。然而，10日公布的數據顯示，中國要提振民間信心、擺脫通貨緊縮的跡象，還有很多工作要做。

經濟學家們普遍對中國政府近期發布的貨幣和房地產寬鬆政策表示歡迎，但他們強調應加大財政刺激力道，以填補謹慎的消費者和不願支出、投資的企業留下的缺口。「至少目前來看，中國政府似乎正在採取一種降低風險而非刺激成長的策略」。

部分經濟學家認為，中國8日發布以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）規模化債的政策「不應視為刺激措施，因為不會增加政府借款」。

報導引述上海保銀投資管理的首席經濟學家張智威稱，市場正迫切等待潛在財政刺激措施的細節，「刺激措施的規模固然重要，但內容同樣重要」。著眼於消費端的刺激措施能更有效提振內需，避免加劇產能過剩問題。

巴克萊集團（Barclays）的經濟學家表示，在推出政策之前，中國政府仍有時間觀察共和黨總統當選人川普（Donald Trump）的政策雛形，並評估其對中國經濟增長的影響。目前中國相關部門對於政策有所克制，說明鑑於面對較川普第一任時，更具挑戰性的外部環境，中國政府希望保留政策空間。

經濟學家們表示，北京方面不願實施更大膽的刺激措施的另一個原因是，之前的政策發布後使經濟出現初步回穩的跡象，令官員們變得更加樂觀。

丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）的中國問題經濟學家馮梅倫（Allan von Mehren）指出，中國於8日公布的刺激政策規模相對有限，這意味著中國仍有可能未能採取足夠的措施來扭轉國內的房地產危機，「雖然到目前為止，有初步跡象顯示購房意願有所增強，但效果仍不明朗」。

隨著財政和貨幣刺激措施開始發揮作用，經濟學家普遍預計未來幾年內需將增加，雖然會出現消費性通膨但漲幅不大，不足以接近官方設定的3%左右的目標。

在中國全國人大常委會結束後，接下來市場焦點轉往12月的中央經濟工作會議和明年3月的全國人大會議。

指數 消費者

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