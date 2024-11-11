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人民日報：中國經濟不當「瘋牛」要當「慢牛」

中央社／ 台北11日電

中共黨媒人民日報今天刊登評論文章稱，中國當前經濟面對4大困難，包括內需不振及一些領域風險隱患多；近期推出刺激經濟政策效果正在顯現，但中國經濟不要當「瘋牛」，而要當「慢牛」。

人民日報今天刊登署名評論文章表示，目前中國經濟困難主要有4方面，一是外部環境更趨複雜嚴峻。世界經濟及國際政治不確定性增大，全球貿易保護加劇，一些國家的圍堵打壓持續加碼，中國穩外貿、穩外資壓力加大；二是中國內需不振。居民消費能力和消費意願不強，穩投資難度加大，民間投資活力有待進一步激發。

三是一些企業經營困難，面臨銷售疲軟、效益下滑、市場預期走弱等；四是一些領域風險隱患較多。有些地方化債難度較大，有些基層財政困難，有些企業出現裁員降薪，大學畢業生等青年群體就業壓力上升，城鎮居民收入增速放緩。

文章指出，中國政府近期推出增量政策，效果正在顯現。9月以來，工業、消費、投資和股市、房市等領域出現的積極變化越來越多，市場信心增強，社會預期改善，不少經濟指標增速回升。

隨著存量政策持續顯效，增量政策加快落地，政策組合效應持續釋放，積極因素和有利條件將不斷增多，第4季經濟運行大概率呈回升向好態勢，全年有望實現經濟增長預期目標。

在系列增量政策下，市場活躍度快速回升、企業經營預期較快改善、內需潛力有效激發、工業服務業增速加快。金融市場迅速反應，股、債等市場反應都比較積極正面。

文章最後表示，「中國經濟正在『爬坡過坎』，吃勁的時候更需要穩住勁。當不得『瘋牛』，要當『慢牛』」，需進一步提高政策措施的針對性、有效性，令令經濟行穩致遠。

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