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支付寶雙11故障用戶遭重複扣款 公司稱已修復

中央社／ 台北11日電
在「雙十一」購物節11月11日當天，大陸支付平台「支付寶」卻傳出故障消息。（路透）
在「雙十一」購物節11月11日當天，大陸支付平台「支付寶」卻傳出故障消息。（路透）

中國第三方支付平台支付寶今天上午系統出現異常，許多用戶被重複扣款、無法加值交通卡。支付寶官方隨後發布聲明表示，截至上午10時50分，故障已修復，不會影響用戶的資金安全。

據澎湃新聞、新黃河等陸媒報導，今天上午關於「支付寶崩了」的相關話題登上微博熱搜。有多名中國網友提到，在淘寶、天貓網購刷卡時，扣款後卻顯示支付失敗；線下支付後商家未收到款項但銀行卡已被扣款。還有網友表示，「早上買個咖啡被扣了5次款」、「公交卡（交通卡）充值失敗」等狀況。

故障影響範圍遍及安卓與iOS設備。除了支付功能外，支付寶內的小遊戲等功能也無法正常使用。

支付寶官方隨後在微博表示，因系統消息庫出現局部故障，導致部分用戶的支付功能受到影響。該故障不會影響到用戶的資金安全，截至上午10時50分，故障已經修復。

支付寶今年以來已多次發生系統故障，4月9日也曾因系統異常導致部分用戶無法使用。此次雙11購物節系統再次出現異常，引發用戶對其系統穩定性的擔憂。

失敗 支付寶

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