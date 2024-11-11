陸官媒：明年有望實施力度更大的財政政策

大陸官媒「經濟日報」11日引述專家稱，中國大陸明年有望實施力度更大的財政政策，特別是通過積極利用可提升的赤字空間，加力促進經濟回升向好。

此前，大陸財政部部長藍佛安8日表示，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，正積極謀劃下一步財政政策，加大逆周期調節力度。將結合明年經濟社會發展目標，實施「更加給力的財政政策」，積極利用可提升的赤字空間。

據報導，中國財政科學研究院院長楊志勇指出，與主要經濟體和新興市場經濟體的政府負債率相比，大陸政府的負債水平算低的，這意味著大陸政府負債仍有較大的提升空間。財政政策的執行效果與財政政策的空間需要算好帳。

粵開證券首席經濟學家羅志也認為，大陸財政政策的空間還比較大。他表示，從全國視角看，債務風險可控，中央政府槓桿率偏低、舉債空間大，中央和地方加總後的全國政府負債率低於國際主要經濟體水平。大陸擁有的國有資產資源較西方經濟體更多，相對而言能夠支持更大規模的債務。此外，大陸債務和投資形成了大量資產。

此外，大陸官媒「人民日報」11日則在頭版刊登署名為「任平」的文章表示，今年前三季度大陸經濟年增4.8%，個別經濟體增速雖相對較高，但其經濟總量和增量與大陸不在一個量級，且大陸在結構優化、動能轉換、質量提升的前提下保持了量的合理增長。放眼全球，仍然是「風景這邊獨好」。

文章稱，一段時間來出現的困難和問題有外部環境更趨複雜嚴峻、內需不振、企業經營困難，以及包含地方債、基層財政困難、裁員減薪、青年就業壓力上升等領域的風險隱憂較多。

但文章指出，在一攬子增量政策作用下，市場活躍度快速回升、企業經營預期較快改善、內需潛力有效激發、工業服務業成長加快，金融市場快速反應，股、債等市場反應都比較正面。

人民日報表示，「大陸經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩穩。當不得『瘋牛』，要當『慢牛』。進一步提高政策措施的針對性、有效性，大陸經濟一定能穩紮穩打、行穩致遠。」