中國化債新政 券商稱有助延續股市熱度消除債市風險

中國推出全新財政刺激政策，將以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債。新政對於股市、債市的影響，券商普遍認為短期間A股仍能維持熱度，化債整體符合預期，債券市場風險可控。

綜合第一財經、澎湃新聞，隨著各式刺激經濟的政策發布，加上美國大選結果出爐，大部分的券商認為，政策不斷加碼，中國經濟將進入良性循環，市場情緒有望回暖，短期內A股的熱度仍能維持。

銀河證券指出，即便重要會議的政策並未顯著超出預期，但市場情緒有望持續回暖。目前階段牛市行情依然在孕育之中。隨著政策方向，資金大概會沿著政策方向尋找新機會，尤其是人大會議提及的方向。

中信建投證券表示，雖然基本面修復尚需過程，但流動性和風險偏好支持市場活躍。加上近期內需基本面呈現邊際改善，特別是資本市場情緒呈現較高熱度、資金淨流入，市場持續呈現牛市特徵。

預計未來會有較長一段時間採貨幣寬鬆，後續財政政策也依然值得期待，包括赤字率提升、支持房地產止跌回溫、支持兩新兩重等。接下來12月的政治局會議和中央經濟工作會議將是重要觀察點。

對於債市的影響，浙商證券首席經濟學家李超分析，近期一系列財政政策的表態顯示防範和化解隱性債務的思路，未來三年公開發行的城投債違約機率大大下降。短期內，預計10年期國債收益率總體呈現震盪走勢，不太存在利率大幅增加風險。

華源證券固收首席分析師廖志明認為，財政增量政策已經相當明確，消除了債市的不確定性。隨著一系列貨幣及財政等增量政策實施，2025年經濟穩定的可能性上升。