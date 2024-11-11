支付寶在雙11購物節故障挨轟 陸網酸：勸我理性消費了

在「雙十一」購物節11月11日當天，大陸支付平台「支付寶」卻傳出故障消息，有許多網友在支付「雙十一」訂單時卻顯示「交易創建失敗，請重試」。「支付寶崩了」相關話題衝上微博熱搜榜首。支付寶上午11點多透過官方微博致歉，表示故障已修復。

根據新黃河濟南時報報導，11日上午，「支付寶崩了」話題在大陸網上引發熱議。部分網友反映支付寶App無法正常使用，他們遇到了同一筆訂單被扣款三次、餘額寶轉帳至餘額後餘額顯示為0、線下支付後商家未收到款項但銀行卡已被扣款等問題。

除了支付功能外，支付寶內的小遊戲等功能也出現了無法正常使用的情況。不僅安卓用戶受到了影響，部分iOS 系統用戶也反映自己的支付寶無法付款，但錢款仍然被扣除。面對這些問題，有用戶在社群媒體上發聲，要求支付寶「退錢」。

對此，支付寶中午11點25分透過官方微博回應稱，「因系統訊息庫出現局部故障，導致部分用戶的支付功能受到影響」。

支付寶強調，此故障不會影響用戶的資金安全，截止上午10點50分故障已修復。「對於造成您的不便，我們深表歉意。」

由於今天正逢雙十一購物節，對於支付暫時故障，有網友在支付寶貼文底下留言：「行支付寶也是勸我理性消費了一把」，也有網友說，「一大早的，大家的雙十一購物熱情這麼高嗎」「都在買雙十一，都是有錢人」。

今年以來，支付寶並非首次出現故障。4月9日，支付寶系統異常報錯，導致部分用戶無法使用。