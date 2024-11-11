陸拍板45兆元化債方案市場不買單 陸港股市低開

陸港股8日收市後，同日閉幕的大陸全國人大常委會議宣布了救市措施，僅推出人民幣10兆元（約合新台幣45兆元）的地方化債方案，但市場並不買單。大陸和香港股市11日上午低開，其中恒生指數下滑超過400點；滬指早間震盪調整，午間收盤跌0.08%。

華爾街見聞報導，11日，滬指早晨震盪調整，深成指、創業板指走勢較強，科創50指數漲超4%。半導體晶片、化債、光電、鋰電等類股領漲；食品飲料、民航機場、白酒、銀行等類股領跌。個股漲多跌少，滬深京三市超3,400檔個股飄紅，上午半天成交人民幣1.6兆元。

截止午間收盤，上證指數跌0.08%，深證成指漲1.19%，創業板指漲1.95%，盤初一度跌超1%，科創50指數漲4.26%。

香港經濟日報報導，11日，恒指低開470點，早段曾跌最多576點，低見2萬151點。恒生指數半日跌439點，報2萬288點，成交1,139億港元。香港恒生科技指數跌1.5%，報4,597點。大陸地產股下挫，其中龍湖跌逾5%。

大陸全國人大常委會議上8日閉幕，並宣布增加地方政府債務限額人民幣6兆元，並在未來五年從新增地方政府專項債券中安排共計4兆元，總共增加地方化債資源人民幣10兆元。

香港星島日報報導形容，8日閉幕的人大常委會「未有驚喜」，拖累恆指夜期大跌。

香港金利豐證券研究部執行董事黃德幾表示，大陸8日推出的經濟措施為長遠規劃，難以扭轉目前大陸消費疲弱及房地產行業一蹶不振的情況，而從恒指夜期表現來看，港股11日明顯有壓力。他預計港股本周難以突破8日全日高位的2萬1,355點。

黃德幾還提到，川普再次當選美國總統後，相關美國概念股相繼回落，市場開始關注其或會帶來的不明朗因素，繼而可能阻礙港股表現。