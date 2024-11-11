快訊

柯文哲未來由「重金庭」審理 法官查金流功力深、裁判品質高

台北第1名吃到飽少一間！信義區欣葉日本料理突熄燈 還有3家店可訂位

立委問「國家能源發展不排除核電」 中研院院長廖俊智：是的

地緣政治緊張 外資第3季從中國撤資81億美元

中央社／ 台北11日電

統計顯示，外資企業第3季從中國撤出金額達81億美元，反映出中國政府雖推出旨在穩定經濟成長的刺激措施，但部分投資者仍然感到悲觀。

港媒01今天報導，中國國家外匯管理局8日公布的數據顯示，中國第3季國際收支平衡表中的直接投資負債減少81億美元。這項衡量外商直接投資（FDI）的指標在今年前9個月下降近130億美元。

報導引述外電說，過去3年外商在中國投資的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國經濟的悲觀情緒以及中國國內企業在汽車等行業的激烈競爭等。今年剩下時間若持續這種下降趨勢，這將是至少自1990年開始有可比數據以來首次年度FDI淨流出。

今年已縮減部分中國業務的外企包括汽車製造商日產汽車和福斯汽車以及柯尼卡美能達等其他公司。此外，日本製鐵7月表示將退出在中國的一家合資企業，而IBM則正在關閉在中國的研發部門，影響約千名員工。

川普贏得美國大選後，中美關係是否惡化引發關注，報導引述上海美國商會主席高博（Allan Gabor）表示，「地緣政治緊張局勢」是上海美國商會成員最擔心的問題，「這使得規劃大型投資變得困難，但相反我們看到很多成員在進行中小規模的投資」。

不過，報導說，北京9月下旬公布的刺激措施已讓一些外國投資者受益，據中國央行的數據，外國投資者持有的股票價值較8月躍升逾26%。

相較之下，中國的對外投資持續大幅成長。據中國國家外匯管理局初步數據，第3季中國企業增加海外資產約340億美元。今年至今流出總額達1430億美元，是同期有紀錄以來的第3高。

延伸閱讀

經濟部求證 SpaceX台廠供應鏈 未有工廠遷出規劃

校友賴清德總統出席成大93周年校友之夜 開口大唱校歌

川普大勝 法人：政治不確定性已轉變為政策不確定性

衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言

相關新聞

支付寶在雙11購物節故障挨轟 陸網酸：勸我理性消費了

在「雙十一」購物節11月11日當天，大陸支付平台「支付寶」卻傳出故障消息，有許多網友在支付「雙十一」訂單時卻顯示「交易創...

陸拍板45兆元化債方案市場不買單 陸港股市低開

陸港股8日收市後，同日閉幕的大陸全國人大常委會議宣布了救市措施，僅推出人民幣10兆元（約合新台幣45兆元）的地方化債方案...

中國新首富是80後！白手起家創字節跳動 張一鳴是誰？

2021年，字節跳動舉辦9周年年會，創辦人張一鳴發表主題為「平常心」的演講。內容提到，世界在動態加速變化，外部波瀾起伏，內心要保持平靜如常。要以平常心對待自身、產品業務、行業競爭、成功和失敗，「以平常心做非常事」。

無人機掀起浪潮 側重紀錄生活的飛行相機成為新熱門？

無人機浪潮下，飛行相機也水漲船高，大陸首家推出飛行相機企業零零科技表示今年營收預計年增近5倍，而大陸知名無人機廠商大疆今年也一改策略，發布小型飛行相繼DJI Neo以搶食市場蛋糕。飛行相機賽道正在引發新潮流。

瑞幸咖啡被爆將插旗美國市場 會重返那斯達克？

英國《金融時報》報導，瑞幸咖啡計劃最快在明年就會進軍美國市場。瑞幸咖啡被爆積極規劃插旗美國市場背後，難道是為重返那斯達克做準備？

火線人物／比特大陸創辦人詹克團 白手套危機考驗經營智慧

比特大陸公司旗下的算能科技傳出可能當白手套幫華為下單給台積電，以取得先進製程的AI晶片，雖然算能科技出面否認，但台積電已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。