中國人大會議未帶來驚喜 港股持續下跌
中國全國人大常委會上週公布落實刺激經濟的措施，但市場普遍認為沒有驚喜，香港股市連日下跌，恆生指數繼上週五收盤下跌225點後，今天持續下挫。
港股早上9時30分開盤後，恆指持續翻下，截至9時50分，恆指下挫417點或2.02%，暫報20310點。在跌市中，大陸房企及科技股表現較差。
有市場分析師指出，中國全國人大會議8日公布的落實刺激經濟措施沒有為市場帶來驚喜，比如沒有刺激消費的具體措施，令市場失望，港股8日收盤下跌，率先反映了投資者的負面情緒。
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