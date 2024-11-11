大陸豐田傳逆勢增產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

面對競爭力加劇的大陸車市，正當外資車企以減產、退出大陸因應的同時，日系車企豐田傳準備逆勢增產。

路透引述三名知情人士稱，豐田目標是到2030年在大陸每年生產至少250萬輛汽車，此次改革將使其在大陸的銷售和生產業務更加緊密地結合在一起。

路透報導，豐田的目標是將在大陸每年生產300萬輛汽車。然而，該公司尚未制定正式目標。這一數字較2022年創紀錄的184萬輛增加了63%。

知情人士稱，豐田已向部分供應商通報了增產計畫，希望讓零件製造商信服其對中國大陸市場的承諾，從而確保其供應鏈的安全。

兩位知情人士表示，該公司還打算將盡可能多的開發責任轉移給更瞭解當地市場偏好的中國大陸員工，特別是在電動和連網汽車技術方面。

其中一位知情人士稱，這些舉措表明豐田內部越來越意識到，公司需要更多地依靠當地員工來負責並加快在中國大陸的產品開發，否則「就太晚了」，他說。

情人 豐田

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