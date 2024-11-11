大陸進博會成交額衝800億美元

第七屆上海進博會昨（10）日閉幕，本屆進博會成交活躍，按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0％。

其中，第七屆進博會上海交易團累計意向成交額101億美元，年增6.3％，連續七年位列地方交易團首位。

從2018年至今，進博會年年舉辦，從未間斷。今年進博會吸引全球約3,500家企業參展，數量創歷屆新高。

在本屆進博會上，來自美國、日本、德國、法國、英國等國參展企業的參展規模繼續領跑；世界500強和行業龍頭企業的參展數量達到297家，亦創歷史新高。

據央視報導，截至11月10日中午12時，本屆進博會累計進場85.2萬人次。和上一屆相比，本屆進博會的國際化程度進一步提高。