大陸進博會成交額衝800億美元
第七屆上海進博會昨（10）日閉幕，本屆進博會成交活躍，按一年計意向成交金額800.1億美元，比上屆增長2.0％。
其中，第七屆進博會上海交易團累計意向成交額101億美元，年增6.3％，連續七年位列地方交易團首位。
從2018年至今，進博會年年舉辦，從未間斷。今年進博會吸引全球約3,500家企業參展，數量創歷屆新高。
在本屆進博會上，來自美國、日本、德國、法國、英國等國參展企業的參展規模繼續領跑；世界500強和行業龍頭企業的參展數量達到297家，亦創歷史新高。
據央視報導，截至11月10日中午12時，本屆進博會累計進場85.2萬人次。和上一屆相比，本屆進博會的國際化程度進一步提高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言