雙11最大變化…大陸電商巨頭關係破冰

經濟日報／ 記者謝守真／專題報導
阿里巴巴集團。（路透）
阿里巴巴集團。（路透）

今年雙11進入第16個年頭，除電商平台將「戰線」拉長外，最大的變化在於平台間的互聯互通，幾家電商巨頭關係逐漸破冰，甚至互相推倒最後的藩籬，彼此的「高牆」壁壘首次被打破，開啟「共享資源」時代。不少業者認為，大陸電商平台的競爭格局將進行新一輪調整。

今年雙11各平台前所未有的開放格局，阿里與騰訊結束長達11年的相互遮罩，淘寶購物可用微信支付，京東也將接入支付寶支付。同時，淘寶天貓接入京東物流，淘寶天貓用戶也能用上京東的支付工具。

上述這些情形也代表著架設壁壘獲取用戶時代已過，平台間漸漸「破冰」，共享資源才是上策。

21世紀經濟網引述業內人士指出，可以說今年雙11是「史上最開放的雙11」，或將成為大陸電商甚至網路產業的分水嶺。

隨著平台間壁壘逐漸消除，電商市場的競爭格局或將迎來新一輪調整；競爭將更加集中在產品品質、價格優勢、服務體驗等核心要素上，而不再是單純的價格戰。

金門酒廠總經理丁丞康在進博會展期間向記者表示，他認為接下來大陸的電商會愈來愈突破現有存在的壁壘，畢竟現在電商產業裡的一些遊戲規則正在被突破，那剩下就是業者要去努力的。

根據艾瑞顧問報告研究數據，相較於產業發展早期，大陸直播電商市場的成長速度在2023年至2026年間將出現一定下滑，產業未來將呈現平穩成長的趨勢併步入精細化發展階段。

零售電商行業專家、百聯諮詢創始人莊帥亦提到，「大廠之間已經處於存量市場的競爭階段，都各自有著新增長和提升盈利能力的需求，不是一味地競爭，而是藉助對方的優勢和力量互補發展才是正確的思路。」

清華大學戰略新興產業研究中心副主任胡麒牧則分析，平台加速「拆牆」體現三特徵：一是更務實，回歸消費本質，回歸促銷本質，給消費者更多福利；二是透過人工智慧技術的深度應用，使配套服務更貼心，如導購、物流、售後服務；三是對背後製造業的支撐更強大，這種支撐是為從流通端向製造業和研發端反饋，以強大數位化能力。

為產業提供智慧化決策服務，讓產業鏈韌性更強。

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