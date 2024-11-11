兩岸機械產業博覽會 105億元人民幣項目簽約

11月8日，第十三屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十五屆中國龍岩投資專案洽談會，在福建龍岩會展中心開幕。

本屆以「兩岸融合發展，投資龍岩共贏」為主題，由海峽兩岸20家單位共同協辦。活動中安排了龍岩市重點產業鏈推介座談會、機械裝備新質生產力發展暨產業鏈對接交流會、知名台企龍岩行活動、資料要素驅動兩岸融合發展項目合作交流活動、海峽兩岸機械裝備產業校企合作活動、廣東龍岩經貿交流會等系列活動。

龍岩市委書記余紅勝致詞時表示，對於長期以來關心支援龍岩發展的各界人士表示衷心感謝。龍岩將以此次展會為契機，與各界朋友攜手共進，共促兩岸機械產業深化交流合作，助力兩岸融合發展示範區建設。我們一定按照「沿海能做到的，龍岩也要做到」的標準，為各位客商提供一流服務、一流環境，讓龍岩這片發展熱土成為大家的創業福地。

開幕式現場同時舉行了項目簽約儀式，總投資105億元人民幣的20個產業項目集中簽約。與會嘉賓來到了各展區展館參觀，展區中設置了產業發展、工程和環保機械、專用車和應急裝備、新能源和新材料、臺灣機械、智慧製造、配件等七大展區，展覽展示面積3萬平方米。

包括央企和廣東、新疆、西藏等地關聯企業，知名台資企業，以及問界、騰勢、蔚來、小鵬、小米、比亞迪等造車新勢力品牌。

大會還特別安排台灣嘉賓前往龍岩高新區（經開區）、永定區、武平縣等地參訪交流，開展專案考察。