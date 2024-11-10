快訊

8成胃癌「幽門桿菌」所致 吸菸、愛吃這2類食品也危險

莫斯科遇開戰來最大規模襲擊 俄羅斯三小時擊落70架無人機、3機場關閉

民間「捍衛戰士」興起 美商洽購約40架國軍退役F-5戰機

大陸化債救經濟 市場期待成下一輪刺激政策起點

中央社／ 記者吳柏緯上海10日電
中國政府8日宣布財政刺激政策，以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債，引起各界關注。分析認為這可能是明年新一波經濟刺激政策的起點，未來仍有財政增量空間。美聯社
中國政府8日宣布財政刺激政策，以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債，引起各界關注。分析認為這可能是明年新一波經濟刺激政策的起點，未來仍有財政增量空間。美聯社

中國政府8日宣布財政刺激政策，以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債，引起各界關注。分析認為這可能是明年新一波經濟刺激政策的起點，未來仍有財政增量空間。

第14屆全國人大常委會第12次會議8日通過國務院議案，增加6兆元地方政府債務限額置換存量隱性債務。同時，從2024年起，連續5年每年在新增地方政府專項債券安排8000億元補充政府性基金財力，專用於化債。整體規模達人民幣10兆元。

綜合第一財經、財聯社，面對這一波大規模的政策，不少市場分析師與投資人都認為這是「財政增量政策」落實階段的第一步，未來仍有增量空間。

中證金融研究院首席經濟學家潘宏勝分析，這次的債務置換方案有明確的規模、進度和相關制度安排，可有效緩解地方政府的化債壓力、減輕付息負擔，有利於地方政府落實保運行、保民生和促發展。同時也有助於穩定和增強市場信心。

粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，這次債務置換規模很大，反映出中央政府化解地方政府債務風險並推動經濟成長的決心。同時藉由債務置換，地方的城投公司能夠有序剝離隱性債務，實現債務責任在政府與平台之間的明確區分，從而降低債務負擔、提升財務穩健性，為城投公司轉型奠定基礎。

對於未來的政策方向，中信證券首席經濟學家明明認為，有進一步提出增量財政政策的空間，值得期待。至於重點方向，潘宏勝表示，2025年的積極財政政策有望在擴大專項債發行、超長期國債支持重大戰略和重點領域、支持大規模設備更新與消費等重點領域等方面持續加強力道等。

人大常委會 人民幣 債務 全國人大 財務

延伸閱讀

人大常委會宣布李小鵬卸交通部長 紅二代勢力更邊緣化

財劃法攻防藍營首都條款成箭靶 傳蔣萬安不堅持

00679B、00687B殖利率有可能到5％嗎？伊森翻歷史數據：離高點真的不遠了

立法院財委會初審通過財劃法修正草案 財政部回應了

相關新聞

網路聲量弱、商家興致缺缺…陸雙11購物節買氣差 價格戰如今已推不動

中國「雙11」購物節即將進入尾聲，今年雙11不僅網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺。不管對商家還是消費者來說，「價格戰」如...

大陸化債救經濟 市場期待成下一輪刺激政策起點

中國政府8日宣布財政刺激政策，以人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的規模化債，引起各界關注。分析認為這可能是明年新...

在滬開多場座談 陸證監會吳清：行業機構要看全局 積極參與改革

大陸證監會近日如火如荼在上海召開多場會議，在對行業機構座談時，大陸證監會主席吳清對與會者表示，要跳出行業看全局，更加積極...

第7屆大陸進博會落幕 官方宣布3496家企業參展、意向成交額年增2%

第7屆中國進口博覽會今天在上海閉幕，根據官方發布，今年累計意向成交金額800.1億美元（下同，約新台幣2.58兆元），較...

應對川普「加稅衝擊2.0」 陸專家：擴大內需迫在眉睫

川普將重返白宮，是否實現對大陸加徵60%關稅備受矚目。大陸學者表示，川普關稅衝擊2.0已成為必須直面的問題，如果大陸能在...

香港發展局長：北京籲港商界積極參與建設北都、人工島

港澳辦主任夏寶龍8日在深圳會見香港官員與工商界，發展局長甯漢豪9日表示，夏鼓勵工商界堅持支持港府落實長遠規畫項目，積極參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。