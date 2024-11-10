在滬開多場座談 陸證監會吳清：行業機構要看全局 積極參與改革

大陸證監會近日如火如荼在上海召開多場會議，在對行業機構座談時，大陸證監會主席吳清對與會者表示，要跳出行業看全局，更加積極參與進一步全面深化資本市場改革，主動建言獻策，抓好制度落地執行，共同保障改革取得預期成效。

美國總統大選後，外界關注給大陸市場帶來各種影響。大陸證監會官網10日釋出在大陸對外開放重鎮上海召開多場會議的訊息：先是8日以線上線下形式召開國際顧問委員會第21次會議；此外，也於上海召開兩場行業機構座談會，與證券公司、公募基金和私募基金負責人代表深入交流，充分聽取意見建議。

吳清在行業機構座談中指出，要加快提升投行、投資、投研等專業能力，培育核心競爭力，有效服務投資融資等各方需求，促進市場功能更好發揮；同時，提高內控和治理水平，履行好合規把關責任，加強對創新產品的風險控制，助力市場平穩運行；此外，要處理好功能性和盈利性的關係，健全投資者保護工作機制，加強投資者服務；對標對表「五要五不」的要求，合力塑造良好行業文化等。

據官方通稿，行業機構座談上，與會代表圍繞進一步落實資本市場「1+N」政策體系與制度規則，全面深化資本市場改革，統籌用好股債融資、併購重組等資本市場工具，增強多層次資本市場體系綜合服務能力，強化資本市場立體化追責，規範資本市場信息傳播秩序等方面提出具體建議。

在國際顧問會議上，顧委會主席霍華德·戴維斯、副主席史美倫女士等16名顧委會委員和特邀嘉賓，以及吳清、大陸證監會副主席李明和上海市副市長解冬等出席本次會議。

顧問會主要圍繞三個主題探討：一是全球大變局下中國資本市場發展面臨的機遇與挑戰；二是進一步完善中國資本市場基礎制度和監管體系；三是穩妥有序推進中國資本市場高水平制度型雙向開放，更好地吸引外資長期投資中國。

顧問會委員針對深化中國資本市場改革創新、發揮資本市場在支撐科技創新方面的作用、進一步健全投融資相協調的資本市場功能、促進養老金等長期資本與資本市場良性互動、著力提升上市公司投資價值、培育壯大風險投資、私募股權投資等耐心資本，深化綠色金融可持續發展等方面提出了意見與工作建議。

公開資料顯示，顧委會是大陸證監會的專家諮詢機構，於2004年6月經國務院批准設立，由境外金融監管機構前官員、金融機構高管和知名的專家學者擔任委員。