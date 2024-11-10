第7屆大陸進博會落幕 官方宣布3496家企業參展、意向成交額年增2%

第7屆中國進口博覽會今天在上海閉幕，根據官方發布，今年累計意向成交金額800.1億美元（下同，約新台幣2.58兆元），較上屆增加2%。

第7屆中國國際進口博覽會今天閉幕，官方於下午舉行閉幕新聞發布會。

綜合新華社、第一財經、中新網報導，中國國際進口博覽局副局長吳政平指出，今年進博會企業商業展區，共有來自129個國家和地區，共3496家企業參展，展場面積維持36萬平方公尺。其中來自「一帶一路」國家的企業共1585家。

他說，第7屆進博會成交的情形活躍，按一年計，意向成交金額800.1億美元，比上一屆成長2%。

吳政平說，今年的進博會上，跨國企業帶來450項新產品、新技術與新服務，包含100多項全球首發、40項亞洲首展、200多項中國首秀，積極落實「首發經濟」，藉此激發消費新動能。

他並強調，過去7年來，進博會的國際採購和投資促進功能顯著。今年共有39個政府交易團和4個行業交易團組織註冊專業觀眾超過43萬人，年增4%，貿易投資對接會舉辦近50場貿易和投資促進活動，網路供應及採購大廳和數位進博平台共發布1.2萬則採購需求，協助供需雙方預先對接。