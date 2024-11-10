快訊

彰顯主權！大陸再公布南海64座島礁「標準名稱」 規範各界使用

遭陌生男尾隨跟拍到家！李多慧嚇壞赴警局提告 落淚嘆這事

女子遊金瓜石步道…倚木欄杆拍照竟斷裂！慘跌落10公尺山坡送醫

網路聲量弱、商家興致缺缺…陸雙11購物節買氣差 價格戰如今已推不動

中央社／ 台北10日電
中國「雙11」購物節即將進入尾聲，今年雙11不僅網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺。不管對商家還是消費者來說，「價格戰」如今已經推不動。圖為電商平台在香港尖沙咀地鐵站打出大量「雙11」促銷宣傳廣告。香港中通社
中國「雙11」購物節即將進入尾聲，今年雙11不僅網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺。不管對商家還是消費者來說，「價格戰」如今已經推不動。圖為電商平台在香港尖沙咀地鐵站打出大量「雙11」促銷宣傳廣告。香港中通社

中國「雙11」購物節即將進入尾聲，今年雙11不僅網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺。不管對商家還是消費者來說，「價格戰」如今已經推不動，電商平台正尋找新模式留住優質商家。

金融投資報指出，雙11晚會消失、社交媒體上吐槽平台規則的聲音減弱，都印證了雙11消費市場格局改變。21世紀經濟報導更指出，「史上最長的『雙11』已接近尾聲，平台與商家依然『靜悄悄』」。

今年雙11與以往最大的不同是平台之間已經不再全力比拚「最低價」，隨著消費者更加理性、對價格和cp值更加敏感，價格戰已經無法持續。報導指出，去年雙11各平台低價內捲（過度競爭）進入白熱化，商家利潤空間被壓縮，流量只帶來熱度和銷售額，卻沒什麼盈利。

中國媒體財經訪問一名有10幾年經驗的電商從業者賈真指出，商品如果有差不多50%以上的毛利，透過雙11還能賺到錢，但毛利低於30%就沒有參加雙11的必要了，「雙11有一個滿300減50的優惠券，再打個9折，再加上運費險，再加上付費的成本，30%根本兜不住」。

其他電商平台上的中小商家也表示在如今的競爭環境下，正在失去對雙11的期待。由於雙11活動時間拉長，價值就不再那麼突出。今年中國各大電商平台的雙11促銷活動約10月中就陸續開跑，較去年又提前1週左右。廣東的服裝商家張達表示，週期延長卻沒給銷量帶來什麼明顯的提升，「現在一年的活動做個不停，有沒有雙11性質一樣」。

還有淘寶天貓女裝店鋪經營者表示，「我和身邊的幾位同行賣得都不好，只有去年的一半吧」今年以來，他感覺訪客數量比去年更少了，經營成本變得更高。

另一方面，價格戰已經影響產品的品質，對品牌和商家而言並不利於長期生存。對消費者來說也很可能會得到品質低劣的商品。

山東大學數字（數位）經濟與平台競爭研究中心主任曲創提到，電商平台的「唯低價」模式導致片面要求商家低價、忽視商品質量、商家權益被侵害等問題，也引起公眾和監管部門的關注。中共中央政治局會議7月30日首次提出要強化行業自律，防止內捲式惡性競爭，在大政策指引下，平台也做出相應的行動。

例如淘天正嘗試解決僅退款（特定情況下消費者不需退回商品即可退款）、退貨運費成本高、低價內捲這三個頑疾，來改善商家的營商環境。京東、拼多多、抖音等平台也相繼發布了許多或直接補貼、或間接改善的策略，來為商家減輕負擔。

但有許多中小商家表示「沒有感受到」，無論補貼或鬆綁僅退款政策，很多都會設置無形門檻，使中小商家被排除在外，或是需要付費買流量，買得越多才補貼越多，使大多數花得少的小商家較無感。

天貓 流量 消費者 淘寶 運費 雙11 電商

延伸閱讀

海象不佳惹的禍！妹子雙11淘寶大爆買 突收通知「包裹掉海裡」

嘉縣購物節汽車得主找到了！她騎車被撞修車竟抽中頭獎

雙11標錯價！廣生堂燕窩損失數百萬元 全認賠「立即出貨」

搶占雙11檔期商機！人力銀行：短期兼職時薪上看320元

相關新聞

應對川普「加稅衝擊2.0」 陸專家：擴大內需迫在眉睫

川普將重返白宮，是否實現對大陸加徵60%關稅備受矚目。大陸學者表示，川普關稅衝擊2.0已成為必須直面的問題，如果大陸能在...

網路聲量弱、商家興致缺缺…陸雙11購物節買氣差 價格戰如今已推不動

中國「雙11」購物節即將進入尾聲，今年雙11不僅網路討論聲量減弱，商家也興致缺缺。不管對商家還是消費者來說，「價格戰」如...

香港發展局長：北京籲港商界積極參與建設北都、人工島

港澳辦主任夏寶龍8日在深圳會見香港官員與工商界，發展局長甯漢豪9日表示，夏鼓勵工商界堅持支持港府落實長遠規畫項目，積極參...

涉違反歐盟消費者保護法 跨境電商Temu再遭調查

中國電商拼多多海外跨境電商平台Temu於上月被歐盟要求採取措施來打擊非法銷售假冒偽劣產品的問題，如今又因是否違反歐盟消費...

中刺激內需效果不彰 10月CPI僅年增0.3% 難甩通縮陰影

中國國家統計局9日公布10月消費者物價指數（CPI）按年增0.3%，為近四個月最低；生產者物價指數（PPI）按年減2.9...

港財政司：全年GDP將處預測區間2.5%至3.5%下限

接近歲末，香港財政司司長陳茂波10日發表網誌表示，雖然第三季增速有所放緩，不過由於外圍利率逐漸向下，加上中國大陸推出一系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。