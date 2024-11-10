應對川普「加稅衝擊2.0」 陸專家：擴大內需迫在眉睫

川普將重返白宮，是否實現對大陸加徵60%關稅備受矚目。大陸學者表示，川普關稅衝擊2.0已成為必須直面的問題，如果大陸能在美國加徵關稅之前擴大內需，「大陸內需越強、通膨越是溫和回升，就越有助於全球和美國通膨回升，美國就越難以對大陸大幅加徵關稅」。

根據財經網，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員徐奇淵、助理研究員馬盈盈日前刊登「如何應對川普關稅衝擊2.0」文章表示，川普上台後，若對大陸和全球加徵關稅至少需要6至8個月的逐步推進，預計最早2025年下半年才會落地。川普政府可能會使用新的加徵關稅手段，在此前的301、232調查之外，可能增加與知識產權有關的337調查。

文章提到，有分析認為，加稅對美國通膨的影響有限，「這是嚴重低估的」。文章稱，其團隊近日到東南亞與拉丁美洲研究時發現，近年大量產業投資湧入之後，這些國家「產業承接能力普遍面臨比較突出的瓶頸問題」，部分勞動密集型產業甚至被迫二次外遷，此外還面臨勞動力效率較低，用工存在諸多困難，以及基建瓶頸等問題。

文章續指，在此背景下，川普新增關稅導致對通膨的影響「將呈現出非線性的加速上升」。此外，美國政府也在向中間國家施壓，要求其限制大陸的投資，這也將加劇關稅的通膨效應。「在此基礎上，如果美國貿然加徵60%的關稅，對美國通膨的影響將大幅超過0.9%，實際結果可能數倍於此」。

對於大陸而言，文章表示，大陸內需越強、通膨越是溫和回升，美國就越難以加徵關稅。文章解釋，目前通膨率約為-1%，如果能夠通過擴大內需，使之回升到3%左右的水平，這不但能使大陸走出通縮壓力的陰影，而且也會對全球大宗商品，甚至美國通膨產生顯著影響。

文章強調，從時機上來看，大陸擴大內需一定要在美國加徵關稅之前。否則，當大陸內需越弱，通縮壓力越大，就越有利於全球和美國通膨的下降，「美國就越有政策空間對大陸大幅加徵關稅」。

文章並指，如果通過人民幣貶值、補貼等方式來保出口，則將在很大程度上補貼美國、大幅緩解美國的通膨壓力，並進一步證明川普政策的正確性。