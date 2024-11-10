港財政司：全年GDP將處預測區間2.5%至3.5%下限

接近歲末，香港財政司司長陳茂波10日發表網誌表示，雖然第三季增速有所放緩，不過由於外圍利率逐漸向下，加上中國大陸推出一系列穩定經濟的措施，市場氣氛好轉，股票市場和物業市場交投回暖，預計今年剩餘時間，香港經濟將繼續保持動力，「全年的經濟增長預計將處於原預測區間靠近下限的水平」。

港府今年初預測，今年全年經濟增長率（GDP）介於2.5%至3.5%之間。香港今年前三季GDP為2.6%。香港去年全年GDP為3.2%。

陳茂波10日在香港財政司官網「司長隨筆」刊文還提到，近年香港積極招商引資，以引進重點企業辦公室首兩批引入香港的重點企業夥伴為例，他們已相繼在香港展開業務，當中七成選擇落戶科學園或數碼港，部分則透過與其他企業合作，探索更多業務拓展的機會。

陳茂波透露，港府11日將與第三批、共17家重點企業夥伴舉行簽署儀式。這些企業來自大陸、美國和歐洲，分別從事人工智慧與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇，當中九成已計劃於香港設立國際或區域總部。

陳茂波指出，連同前兩批企業夥伴，這60多家重點企業夥伴預計可為香港帶來港幣420億元的投資，創造逾1.7萬個就業機會。此外，投資推廣署截至今年9月，亦幫助了470家企業在港落戶或擴充規模，預計帶來的直接投資額超過450億港元，並創造超過5,700個職位。

陳茂波表示，香港的優勢包括中央政府的堅實支持、高透明度和便利營商的法規制度、國際金融機構和資金匯聚、國際化的商業人脈網絡、豐富的人才庫和多元文化；加上政府政策的支持和高效的資本市場，都為企業進一步開拓區域業務以至全球布局帶來很大支持。

陳茂波提到，8日甫閉幕的人大常委會會議通過了一系列舉措有力地化解地方債務，合計規模人民幣10兆元，「國家經濟持續穩步增長，將繼續是香港經濟向前發展的最強大後盾」。