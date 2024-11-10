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關切歐醫療設備商受歧視 歐盟駐陸大使：無意打貿易戰

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
歐盟駐大陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）9日在上海出席中歐國際工商學院30周年慶祝活動時表示，歐盟不希望與大陸打貿易戰，但過去數年的談判並無取得任何實質進展。（圖／取自中歐國際工商學院官網）
歐盟駐大陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）9日在上海出席中歐國際工商學院30周年慶祝活動時表示，歐盟不希望與大陸打貿易戰，但過去數年的談判並無取得任何實質進展。（圖／取自中歐國際工商學院官網）

歐盟駐大陸大使庹堯誨（Jorge Toledo）9日在一場公開活動表示，歐盟不希望與大陸打貿易戰，但過去數年的談判並無取得任何實質進展，他並接著指稱，歐洲醫療器械生產商在大陸市場遭遇歧視。

綜合路透、港媒報導，庹堯誨9日在上海出席中歐國際工商學院30周年慶祝活動時提到，他與在大陸生產醫療器械的歐洲企業會面後，知悉這些企業在公共採購方面受到不公平待遇。他並表示，如果情況屬實，歐方將以同樣的方式對待在歐洲的大陸企業。

庹堯誨強調，歐盟並非想引起貿易戰，只是希望市場公開、透明並有公平的競爭環境。

他還表示，歐盟希望與大陸緊緊攜手，在企業界和投資方面深化合作，並用好上海這個連結中外的平台。

歐盟今年4月對大陸醫療器械採購市場發起調查，質疑大陸政府的政策不公平地優待本土製造商，嚴重削弱歐盟企業及產品進入大陸醫療器械公共採購市場的機會。

時任大陸外交部發言人汪文斌當時批評，歐盟近期頻繁動用經貿工具箱和貿易救濟措施，發出的是保護主義訊號，針對的是大陸企業，損害的是歐盟形象，「敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止以各種藉口無端打壓限制中國企業。」

歐盟近來對大陸經貿發起一連串調查，涉及電動車、電動列車、太陽能板、風力渦輪機等。

另，庹堯誨8日出席第十五屆財新峰會「多極世界下的經貿再平衡」環節討論時，也就歐盟日前確定對大陸電動車進行反補貼關稅措施作出表態。他表示，儘管歐盟方面已經發布了反補貼調查終裁結果，並宣布了關稅措施，但歐盟委員會和北京政府方面仍在就此進行談判，並且談判會持續到雙方找到彼此都可以接受的解決方案為止。

上海 歐盟 電動

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