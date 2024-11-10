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印尼總統晤李強 盼與大陸加強國際和區域事務溝通協作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國務院總理李強（右）9日上午在北京會見印尼新任總統普拉伯沃。（新華社）
大陸國務院總理李強（右）9日上午在北京會見印尼新任總統普拉伯沃。（新華社）

大陸國務院總理李強9日上午在北京會見印尼新任總統普拉伯沃。李強表示，中方願與印尼保持高層良好交往勢頭，雙方要加強發展策略對接，以高品質共建「一帶一路」為引領，並進一步擴大雙邊貿易和投資規模。普拉伯沃說，印尼堅定奉行「一個中國政策」；期待同中方在國際和區域事務中繼續加強溝通協作。

根據大陸外交部網站，李強表示，在雙方共同努力下，中印尼關係持續穩定提升，進入共建命運共同體新階段，各領域互利合作日益深化。中方願始終做印尼的好鄰居、好夥伴，同印尼一道落實兩國元首重要共識，弘揚傳統友誼，深化政治互信，拓展務實合作。

李強指出，中方願與印尼保持高層良好交往勢頭，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定地相互支持。雙方要加強發展策略對接，以高品質共建「一帶一路」為引領，做好雅萬高鐵可持續運營，繼續推動「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。

李強表示，雙方要進一步擴大雙邊貿易和投資規模，發掘綠色礦產、光電風電、數位經濟、海洋科研環保等領域合作潛力，推動減貧、防災、醫療等民生領域合作，為兩國推動各自發展增添更多動力。

李強表示，中方願與印尼加強在聯合國等多邊平台的溝通協調，實踐真正的多邊主義，捍衛國際公平正義，並維護廣大發展中國家的共同利益。

根據陸方發布，普拉伯沃表示，印尼願學習借鏡大陸治國理政經驗。印尼願與中方密切各層級往來，拓展經貿、投資、農業、科技、漁業、基礎建設、醫療衛生等領域互利合作，做強雅萬高鐵等重點項目，密切教育、旅遊等人文領域交流。

普拉伯沃還說，印尼堅定奉行「一個中國政策」，認為涉疆事務是大陸內政，支持大陸維護國家主權的努力。印尼高度讚賞中方在捍衛國際公平正義、促進全球南方發展、維護發展中國家利益方面的重大作用和所作所為貢獻，期待同中方在國際和區域事務中繼續加強溝通協作。

普拉伯沃9日上午已與大陸國家主席習近平舉行會談。習近平表示，中方願與印尼進行更緊密多邊戰略協調，反對單邊主義和保護主義；普拉伯沃表示，希望和大陸成為更緊密的全面戰略夥伴。

印尼 李強 雅萬高鐵

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