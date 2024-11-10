貿戰恐再起 京官南下促港備戰

川普將重返白宮，北京預計將有大變局，京官南下深圳，召見港府高官和商界頭面人物，呼籲「凝聚力量」，團結備戰。

大陸國務院港澳辦主任夏寶龍突在十一月八日召集香港特首等港府主要官員，以及香港大商家和主要商會頭頭前往深圳，以「香港工商界人士座談會」為題。港府和商界事前當日活動安排，全部取消，傳出的訊息則是北京要談香港未來發展大計。

十一月九日，香港出席座談人士紛紛出面表態，座談會的背景和內容浮出水面。這個座談會的背景主要是美國總統大選將帶出的變局。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，中央預計美國大選後將加大力度打壓國家及香港，憂慮香港經濟狀況，期望透過會面動員香港工商界，了解其未來發展部署，要香港推政策配合。

香港區人大常委李慧琼說，隨著美國總統選舉塵埃落定，估計會有全新局面。對川普上任後會否再次引發中美貿易戰，由於其參選期間已多次主張大幅加關稅，對中美貿易必定形成新張力，香港亦要繼續做好自己，以應對一旦出現的貿易爭端。香港各方包括港府都需要部署和思考，特別香港有不少外匯基金以美元計價，需要研究投資策略，亦希望金管局作合適部署。

香港特首李家超九日透過社交媒體說，港府會總結座談會內容，凝聚工商界，拚經濟謀發展、惠民生建未來，會團結帶領社會各界銳意改革，識變、求變。

據香港商界人士訊息，八日座談會在深圳五洲賓館舉行，上午十時開始，下午五時半結束，會議長達七個多小時，晚上設會晚宴。除港澳辦主任夏寶龍主講外，二十九名香港工商界代表逐個發言，會前他們按要求向主辦者提交了發言提綱，內容包括其企業的形勢對策和部署，發言限時八分鐘。

按大陸官方媒體公布，夏寶龍在會上提出六點要求，包括堅持以港為家、倚港興業，鞏固提升香港傳統優勢；積極探索新産業新業態，培育經濟增長新動能；堅定支持特區政府落實長遠發展規畫；堅守企業社會責任；堅定愛國護港，講好香港故事，維護好香港國際形象；主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局等。

但除官方口徑外，與會人員說夏寶龍在座談會稱商界是香港經濟的「主力軍」，要跟從和做好中央的戰略部署，更積極地參與國家發展。港府發展局局長寧漢豪則說，夏寶龍在會上鼓勵工商界支持政府落實發展長遠規畫項目，包括北部都會區、交椅洲人工島填海等項目，還刻意點出前特首梁振英憂慮土地供過於求，持續造地可能會衍生負資產問題。