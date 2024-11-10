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避免美中貿易矛盾 韓企浦項出售在陸鋼廠
據南韓《朝鮮日報》報導，韓國浦項集團出售了它在中國大陸唯一的一家鋼鐵廠。該廠是1997年浦項為攻占中國市場而建的不鏽鋼廠，年產能為110萬噸，相當於韓國不鏽鋼年產量（200萬噸）一半以上。
對於出售原因，除了大陸鋼鐵企業產能過剩，低價競爭愈演愈烈，該項投資連續數年虧損，報導中也提及川普可能對中國大陸徵收60%的關稅也是原因之一。
據報導，浦項決定出售位於江蘇省的合資法人張家港浦項不銹鋼（PZSS），已經開始物色投資方。目前，浦項控股、浦項中國持有該公司82.5%的股份，其餘股份則由大陸第二大鋼鐵企業沙鋼集團持有。據浦項方面人士表示：「目前處在挑選諮詢公司的階段，正在考慮出售等多種方式。」
報導稱，浦項選擇出售唯一的在陸鋼鐵廠，背後的原因是赤字狀況持續。2023年虧損1億3,000萬美元，在38家浦項海外機構虧損金額最高。出售的原因包括當地經濟放緩導致建築用不銹鋼市場前景暗淡，加上中國大陸鋼鐵企業的產能過剩頑疾，中長期預期也不甚明朗。
另外，美國侯任總統川普公開宣布將對中國鋼鐵進口產品徵收60%以上懲罰性關稅的情況下，此舉也旨在避免美中貿易矛盾帶來的不確定性。
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