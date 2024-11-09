快訊

張鈞甯新劇合作外籍演員 對方竟在台樂透中大獎、火速回國斷聯

早知結果？美大選民主黨總統、國會全輸 歐巴馬前幕僚曝「內部民調」

特斯拉獲陸首批「汽車隱私保護」標識 成唯一合規外國車廠

中央社／ 台北9日電
中國大陸昨天頒發「汽車隱私保護」標識，特斯拉成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車廠之一，也是目前唯一合規的外國車廠。圖／歐新社
中國大陸昨天頒發「汽車隱私保護」標識，特斯拉成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車廠之一，也是目前唯一合規的外國車廠。圖／歐新社

中國昨天頒發「汽車隱私保護」標識，特斯拉成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車廠之一，也是目前唯一合規的外國車廠。特斯拉今年頻獲中國官方鬆綁與認證，其全自動輔助駕駛FSD）系統明年可望在中國落地。

據鳳凰網科技，中國汽車工業協會在上海舉辦2024中國汽車軟體大會，8日正式發布「汽車隱私保護」標識，其中，特斯拉（Tesla）成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車企之一，另外5家都是中國車企。

中國汽車工業協會與中國國家計算機網絡應急技術處理協調中心4月發布「關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）」，顯示特斯拉等6家車企共計76款車型符合汽車數據安全4項合規要求。

其中，特斯拉是唯一一家合規的外資企業。這意味著，特斯拉在上海超級工廠生產的電動車符合中國國家相關標準，包括車外人臉訊息等匿名化處理、預設不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人訊息顯著告知等4項合規要求。

特斯拉雖是中國第一家外商獨資車廠，但因為電動車配備多個攝影鏡頭，遭到中國官方暗地抵制，不僅被禁止駛入公家機關，甚至連一些機場、特定路段也遭攔阻，儘管特斯拉蒐集的數據都存儲在中國。

不過，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日走訪中國，會見中國國務院總理李強後，待遇大為改觀，不但立刻獲得國家數據安全認證，也傳出官方同意特斯拉技術領先的全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國落地；上海官方也批准特斯拉展開FSD測試。

江蘇省政府6月將特斯拉列入新能源用車採購目錄，中國公務機關相繼鬆綁，允許採購特斯拉。

特斯拉人工智慧團隊9月5日宣布，預計在2025年第1季於中國和歐洲推出FSD系統，不過仍需等待監管批准。

中國工信部10月23日正式啟動北京、上海、海南、深圳4地增值電信業務擴大對外開放試點工作。在上海試點中，已預填申報表格的企業也包括特斯拉。

據中國工信部公布，外資企業可在試點地區獨資經營互聯網數據中心（網路資料中心，IDC）、在線數據處理與交易處理等電信業務，深度參與中國雲端服務、算力服務等市場。

FSD 上海 特斯拉 輔助駕駛 馬斯克

延伸閱讀

連4日走高！美股創今年最大單周漲幅慶川普行情 下周面對「通膨關卡」

選後股市續衝新高 特斯拉市值破兆 投資人樂觀

美國選後股市狂飆 法人提醒短線過熱

台達電、上銀 選逾60天

相關新聞

不只台積斷供晶片！ 美要求ASML、日商和3美企交出「大陸客戶清單」

台積電斷供大陸晶片只是第一槍！英國金融時報8日披露，傳出美國眾議院中國特別委員會考量國安問題及危及台灣安全為由，已致函荷...

徵稅稅率不變 陸商務部：對原產於韓、日進口丁腈橡膠續徵收反傾銷稅

大陸商務部近日宣布，11月9日起，繼續對日本、南韓進口丁腈橡膠徵收反傾銷稅，為期五年，同時，徵稅稅率維持不變。

經濟措施不具體？大陸宣布化債無刺激措施 美媒：投資人失望

中國政府8日推出總規模達人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的化債額度，引起關注。但美媒認為，除了化債，官方並未推出...

台積電將對大陸斷供7奈米及以下製程？多家公司這樣回應

受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11...

特斯拉獲陸首批「汽車隱私保護」標識 成唯一合規外國車廠

中國昨天頒發「汽車隱私保護」標識，特斯拉成為首批通過測評並獲得標識授權的6家車廠之一，也是目前唯一合規的外國車廠。特斯拉...

順應情勢變化 陸央行預告：將公布推動數位金融高質量發展行動方案

中國人民銀行（大陸央行）副行長陸磊11月9日在第十五屆財新峰會上針對關於做好金融「五篇大文章」表示，近期，大陸不斷加強頂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。