順應情勢變化 陸央行預告：將公布推動數位金融高質量發展行動方案

中國人民銀行（大陸央行）副行長陸磊11月9日在第十五屆財新峰會上針對關於做好金融「五篇大文章」表示，近期，大陸不斷加強頂層設計，已經推出「關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見」等文件，並預告推動數字金融高質量發展行動方案將於近期發布。

據中國證券報報導，陸磊於會上指出，中國人民銀行積極發展面向科技金融、綠色金融、普惠金融、退休金融、數位金融「五篇大文章」的結構性政策安排。這既是實踐金融改革的要求，更是從根本上順應內外情勢變化，以促進全要素生產率穩步提升的必要措施。

陸磊表示，首先，為更好推動高質量發展，同步發揮貨幣的總量調控與結構優化功能十分重要。前者注重的是短期和實時調控，後者注重的是長期和基本面的固本培元。

再來，陸磊提到，在確保幣值穩定的基礎上，促進經濟成長的視角應該聚焦於如何推動要素有效配置，較大幅度提高全要素生產力。同時，在確保幣值穩定的基礎上，促進經濟增長的視角應該聚焦於如何推動要素有效配置，較大幅度提高全要素生產率。

陸磊接著指，做好金融「五篇大文章」，有助於在供需兩端助力形成新的金融增長點，有利於促進金融總量可持續增長，並有效管理金融風險。他表示，「五篇大文章」是相互融合的整體。而結構性貨幣政策重在激勵，以更低成本、更高便利度促進金融機構和經營主體在五個領域統籌推動資源投放和風險管理，以實現金融和經濟的良性互動。