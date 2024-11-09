徵稅稅率不變 陸商務部：對原產於韓、日進口丁腈橡膠續徵收反傾銷稅

大陸商務部近日宣布，11月9日起，繼續對日本、南韓進口丁腈橡膠徵收反傾銷稅，為期五年，同時，徵稅稅率維持不變。

據大陸商務部網站8日公告，大陸商務部於8日發出「2024年第48號 關於原產於韓國和日本的進口丁腈橡膠所適用反傾銷措施的期終復審裁定公告」指出，2018年11月8日，商務部發布2018年第84號公告，決定自2018年11月9日起對原產於韓國和日本的進口丁腈橡膠徵收反傾銷稅，反傾銷稅率分別為韓國公司12.0%至37.3%，日本公司16.0%至56.4%，實施期限五年。

應中國大陸丁腈橡膠產業申請，大陸商務部2023年11月8日發布公告，決定自2023年11月9日起，對原產於南韓和日本的進口丁腈橡膠所適用的反傾銷措施進行期終複審調查。

大陸商務部複審裁定，如果終止反傾銷措施，原產於南韓和日本的進口丁腈橡膠對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國丁腈橡膠產業造成的損害可能繼續或再度發生。

而根據大陸「反傾銷條例」規定，大陸商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，大陸國務院關稅稅則委員會根據商務部建議決定，自2024年11月9日起，對原產於南韓和日本的進口丁腈橡膠繼續徵收反傾銷稅，實施期限為五年，徵稅稅率維持不變。

據了解，丁腈橡膠英文名稱為Acrylonitrile-butadiene rubber（NBR），是由丙烯腈與丁二烯單體聚合而成的共聚物，外觀為灰白色至淺黃色塊狀或粉狀固體。因其耐油性和物理機械性能優異，被廣泛用於各種耐油制品，如O型圈、油封、膠管、軟管、墊圈、膠輥、鞋底、輸送帶，以及保溫發泡管等。