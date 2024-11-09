經濟措施不具體？大陸宣布化債無刺激措施 美媒：投資人失望

中國政府8日推出總規模達人民幣10兆元（下同，約新台幣45兆元）的化債額度，引起關注。但美媒認為，除了化債，官方並未推出涉及提振經濟的財政刺激措施，反讓許多投資人感到失望。而隨著川普將重返白宮，中國經濟恐將面臨新的阻力。

華爾街日報報導，中國散戶投資人及一些經濟學家先前高度期待，官方昨天會宣布一項大規模的一攬子刺激計劃，尤其在共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國總統後更是如此。川普已多次表示，他會採取更強硬的對中貿易政策，恐將衝擊中國關鍵的經濟成長支柱，而中國現正力圖穩定經濟。

報導提到，在高度期待下，中國網路上出現各種有關刺激額度的傳言，導致中國股市大幅波動，7日甚至出現中國政府正準備10兆元「火箭筒式」計劃，內含刺激消費及拯救房市資金的傳言。

這項報導直指，中國政府8日在記者會上宣布的相關細節令投資人失望。除了總規模10兆元的化債計劃外，外界曾預期官方還會公布財政刺激計劃。其中包括發行1兆元特別國債為銀行業補充資本，以及再投入1兆元阻止房市下挫。

但這場記者會上，官方雖暗示可能對補充銀行業資本及阻止房市下挫採取行動，卻未宣示具體數字。

經濟學家提醒，外界不應將債務置換計劃定性為「刺激措施」，因為這並沒有增加政府借款。且債務置換實際上並不能減少地方政府的高風險債務，只不過是將債務的到期日延後。況且，昨天的宣布並非中國首度藉化債減輕地方債務負擔，早在2015年就曾實施。

根據報導，中國政府希望保留一些政策空間，以便在與美國貿易緊張局勢加劇的情況下採取措施。雖然多數經濟學家認為川普不會言出必行，而是會選擇將中國商品關稅稅率定在20%至22%這個溫和區間內，但他們表示，如果川普真的兌現先前所說的60%稅率，中國經濟將面臨沉重打擊。

瑞銀（UBS）經濟學家估計，假設中國政府沒有採取什麼措施抵消加徵帶來的損害，60%的關稅可能會在生效後的12個月內，使中國經濟增長率減少達2.5個百分點。

高盛（Goldman Sachs）首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）7日透過報告表示，川普在第1個總統任期內，花了2年時間才對中國進口商品徵收關稅。但第2個任期的進程可能會加快，最快可能在2025年上半年開始實施。

迪安竹說，這將加大中國決策者支持經濟成長的壓力。而中國政府更傾向的工具會是讓人民幣貶值，並增加財政刺激措施。