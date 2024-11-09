打擊直播薦股、炒股現象 陸網紅「上海爺叔」帳號遭封

大陸近來祭出系列救市政策，以重振其疲弱的經濟與股市，也因此在大陸出現許多炒股網紅，不過，中國基金報指，先前因點評、預測股市走紅網紅「上海爺叔」抖音帳號「愛在深秋」傳遭官方封號。該帳號還曾預告，將於11月9日晚間7時首播，並稱「希望所有的股民到時候準時來觀看我直播」。抖音安全中心9日證實，為打擊無底線博流量等違規行為，抖音已實施熱點內容核實機制，依規封號。

據科創板日報報導，抖音安全中心相關負責人9日針對上述消息回應稱，為打擊無底線博流量等違規行為，抖音已實施熱點內容核實機制。以熱點事件當事人身分發聲的帳號，平台發現後會進行核實，逾期未確認身分的帳號，平台將進行處罰。

該名負責人續指，上述帳號以熱門新聞人物「愛在深秋」身分發聲，但帳號實名認證人與出鏡人不一致。本平台多次聯繫其確認身份，但均未收到回覆。「目前，平台已根據規則封鎖該帳號。」若帳號對平台處置有異議，可發起申訴。

此前，中國基金報指出，據網友貼出的截圖顯示，「愛在深秋」帳號在7日早已被封。10月30日，「愛在深秋」上海爺叔開通個人帳號，截至目前粉絲接近50萬個。同時，值得注意到，從該帳號開通到被封鎖，「愛在深秋」於抖音上僅存活短短9天。

不過，查詢發現，目前平台上仍有大量高仿帳號出沒，例如粉絲超過18萬的「上海爺叔」，粉絲超過11萬的「愛在深秋」等。而部分短影音平台也湧現大量「民間股神」預測漲跌並推薦板塊和個股。

新華財經指，近日，部分短片、直播平台的薦股相關內容引發外界關注，有報導稱萬人直播間能撬動的資金體量超過普通遊資，甚至有直接薦股引發個股漲停等異動的情況存在，被質疑有合規問題。

對此，平台方面相關人士表示，平台已關注相關訊息，並在重點處置。同時，相關負責人稱，「平台嚴厲打擊各類非法證券活動，對發現的違規內容和帳號，平台將採取包含封禁直播權限、內容下架、資料重置、帳號禁言在內的手段進行處置」。

星島日報提到，上海爺叔「愛在深秋」是位上海老股民，他從2004年開始炒股。今年7月，「愛在深秋」在上海市廣東路股市沙龍與股民分享心得，他預測中國股市將在7月底出現一次大盤股指的漲停板，漲至3300點左右，他將秋季行情形容為「愛在深秋」。