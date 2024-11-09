大陸國常會：加大金融支持力度 促進跨境電商發展

大陸總理李強8日主持國務院常務會議，審議通過「關於促進外貿穩定增長的若干政策措施」。同時，會議提出，要加大金融支持力度，促進跨境電商發展。

據新華社報導，大陸國常會8日會議指出，要切實做好促進外貿穩定增長工作，為經濟持續回升向好提供有力支撐。要加大金融支持力度，擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，用足用好小微外貿企業政策性貸款，在授信、放款、還款等方面持續改進對外貿企業的金融服務，優化跨境貿易結算，幫助企業提升匯率風險管理水平。

會議也要求，要壯大外貿新動能，促進跨境電商發展，推進海外智慧物流平臺建設。要強化外貿企業服務保障，推動綠色貿易、邊民互市貿易、保稅維修創新發展，提升外貿海運保障能力，加大對外貿企業減負穩崗的支持力度。要吸引和便利商務人員跨境往來，穩妥推進與更多國家商簽互免簽證協定。同時，要研究深化新時代養老服務改革發展的有關舉措。

會議指，要切實抓好養老服務，透過深化改革進一步健全服務體系，更好滿足老年人多層次多樣化需求，更好實現老有所養、老有所為、老有所樂。要強化以失能老年人照護為重點的基本養老服務，著力增加護理型床位，加大養老護理人員培訓力度，增強居家、社區、機構等不同服務形態照護服務功能，特別是對高齡、獨居等特殊困難長者，要有針對性提供助餐、助浴、居家適老化改造等服務。

另，會議提出，要進一步激發養老事業和養老產業發展活力，大力發展銀髮經濟，更多調動社會力量參與積極性，發揮市場機制作用，多渠道增加服務供給、提升服務水準，釋放養老消費潛力，擴大大陸國內需求。

針對促進跨境電商發展，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近年來，大陸加大對跨境電商新模式的政策支持，企業積極作為，跨境電商業務規模發展迅速，在消費者需求匹配、場景創新、多元化市場開拓等方面不斷取得進展。

大陸商務部研究院學位委員會成員白明則指，大陸現在需要解決的一個問題是跨境電商的交付問題，因為跨境電商的特點是小批量、多品種、直接面對客戶特別是中小客戶，「所以跨境電商結合海外倉發展，對接當地行銷體系，可以擴大跨境電商的覆蓋面。」

而上海交通大學安泰經濟與管理學院、中國發展研究院副研究員鍾輝勇建議，促進跨境電商發展，最重要的可能還是要加強數位基礎建設，包括對跨境電商的智慧物流、海外倉訊息平台等數位基礎設施的投入，以推動建立高效的全球物流網絡。