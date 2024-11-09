CPI年增回落至0.3% 陸機構：料今年年增率較上年升0.5%

大陸國家統計局19日發布數據顯示，10月大陸全國CPI（居民消費物價指數）月比下降，年比漲幅略有回落至0.3%；PPI（工業生產者出廠價格指數）月比降幅明顯收窄，年比減幅則擴大至2.9％。對於下一階段走勢，有機構指，受政策促進消費需求釋放和低基數效應影響，CPI處回升態勢，消費品價格存在一定壓力，服務價格則取決於需求恢復形勢，料今年CPI年增率較上年將提升約0.5%。

大陸統計局數據指出，大陸10月消費市場運作整體平穩，食品價格高點回落，加之汽油價格下行，CPI季減0.3%，較去年同期上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略為回升，年增0.2%，漲幅較上月擴大0.1個百分點。

從年比看，CPI上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，食品價格上漲2.9%，漲幅較上月回落0.4個百分點。非食品價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。非食品中，能源價格下降5.1%，降幅比上月擴大1.6個百分點，其中汽油價格下降10.7%。

第一財經引述招商宏觀張靜靜團隊分析稱，大陸在進入10月後，天氣影響逐漸消退，需求回落疊加供應趨於穩定，前期推動CPI上行的蔬菜、鮮果價格結束上漲趨勢，其中蔬菜價格回落幅度較大，已降至今年7月水準。

上述團隊再指，由於前期壓欄的豬隻開始集中出欄，導致市場供應增加，豬肉價格年增率從高位持續回落，對CPI年漲幅推動作用也將進一步減弱。儘管10月大陸十一假期消費市場旺盛，但整體數據仍呈現「以價換量」的性價比消費特徵，對價格的拉動效應有限。此外，10月翹尾因素影響仍較大，也限制較去年成長空間。

關於下階段CPI走勢，北京大學國民經濟研究中心報告稱，受政策促進消費需求釋放和低基數效應影響，CPI整體處回升態勢，消費品價格方面存在一定壓力，服務價格方面則主要取決於需求恢復形勢，預計2024年CPI年增率較上年有所提升，約0.5%。